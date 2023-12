De Euronews

Os líderes da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas para uma cimeira de dois dias em que será definido o futuro da política do bloco em relação à Ucrânia.

Espera-se que sejam tomadas decisões importantes sobre a abertura formal de negociações de adesão da Ucrânia devastada pela guerra e a aprovação de um fundo especial de 50 mil milhões de euros para apoio a longo prazo, que está associado a uma revisão mais alargada do orçamento comum da UE.

As relações com outros países candidatos, como a Moldávia, a Geórgia e a Bósnia-Herzegovina, a guerra entre Israel e o Hamas, a situação na fronteira entre a Finlândia e a Rússia, a migração, a segurança e a defesa também farão parte da agenda deste Conselho Europeu.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, tornou-se o principal protagonista da cimeira ao montar uma feroz campanha de oposição para impedir as conversações de adesão com a Ucrânia e suspender quaisquer novas provisões de assistência financeira e militar. Ambas as decisões consequentes requerem a unanimidade dos 27 Estados-membros e são, por isso, vulneráveis a vetos nacionais.

O impulso combativo de Orbán tem-se traduzido em discursos públicos, campanhas em cartazes, publicações nas redes sociais, entrevistas a jornais e não uma, mas duas cartas dirigidas pessoalmente ao Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Mesmo quando existem algumas diferenças ou divergências, é importante respeitar toda a gente e ver como podemos construir uma posição unida, porque somos fortes quando estamos unidos", disse Charles Michel na tarde de quarta-feira.

"Não é segredo que este Conselho Europeu é um Conselho difícil, mas eu não desisto e vamos trabalhar muito nas próximas horas. E conto com o sentido de responsabilidade coletiva de todas as partes para nos tornarmos mais fortes", acrescentou.

Entre as suas inúmeras queixas, o primeiro-ministro húngaro criticou duramente a avaliação da Comissão Europeia sobre o grau de preparação da Ucrânia para aderir ao bloco. De acordo com o executivo, Kiev cumpriu "plenamente" quatro das sete reformas necessárias para iniciar as negociações, estando a trabalhar nos domínios da luta contra a corrupção, da desoligarquização e dos direitos das minorias.

Orbán considerou a avaliação "infundada e mal preparada" e afirmou que a eventual adesão da Ucrânia privaria a Hungria de milhares de milhões de euros em fundos agrícolas e de coesão. O primeiro-ministro defendeu uma "parceria estratégica" com a Ucrânia como alternativa à adesão à UE, mesmo que a adesão a tempo inteiro demore anos a concretizar-se.

"O alargamento não é uma questão teórica, é um processo baseado no mérito, juridicamente pormenorizado, que tem condições prévias", disse à chegada, na quinta-feira. "Se não se cumprirem as condições prévias, não há hipótese de iniciar as negociações."

"Teremos de regressar mais tarde e voltar a esta questão quando os ucranianos a cumprirem", acrescentou.

O debate sobre o alargamento poderá ser dificultado por uma exigência dos "Amigos dos Balcãs Ocidentais", que pedem que a Bósnia-Herzegovina seja tratada nos mesmos termos que a Ucrânia e que lhe seja dada a oportunidade de iniciar conversações de adesão.

Mas o apelo da coligação, que inclui a Hungria, a Áustria e a República Checa, entre outros, foi recebido com ceticismo pelos países do Norte e do Oeste, que consideram que a Bósnia não está nem perto de cumprir as reformas impostas pela Comissão.

'Uma espécie de lógica de bazar'

Orbán também não gostou da proposta do Mecanismo de Apoio à Ucrânia, um programa de apoio composto por 33 mil milhões de euros em empréstimos a juros baixos e 17 mil milhões de euros em subvenções não reembolsáveis, alegando que estes fundos levantam riscos de corrupção impossíveis de controlar.

O primeiro-ministro propôs, na quinta-feira, a prestação de assistência a longo prazo à Ucrânia fora do quadro regular do orçamento da UE, o que isentaria o seu país de participar no financiamento.

"O dinheiro para a Ucrânia a curto prazo já está no orçamento (da UE). Se quisermos dar dinheiro a longo prazo e em maior quantidade, temos de o gerir fora do orçamento (da UE). E nós apoiamo-lo", disse Orbán.

A ladainha de queixas deixou os diplomatas em Bruxelas a pensar na forma de fazer a quadratura do círculo e evitar que o veto húngaro estrague a cimeira de dois dias. Os líderes europeus reconhecem que é preciso chegar a um acordo no final da reunião, mesmo que as conversações se prolonguem até ao fim de semana.

A necessidade de reforçar o apoio financeiro do bloco à Ucrânia tornou-se uma prioridade "crucial", uma vez que a ajuda americana está atualmente bloqueada no Congresso dos EUA sem qualquer resolução à vista, disse Mark Rutte, o primeiro-ministro dos Países Baixos.

"Vamos ver até onde conseguimos chegar", disse Rutte aos jornalistas em Bruxelas. "Até agora, conseguimos sempre chegar a decisões unânimes, incluindo Viktor Orbán".

A ameaça de veto de Orbán, no entanto, não é o único obstáculo no caminho do Mecanismo Ucrânia: o plano de 50 mil milhões de euros faz parte de uma revisão de 100 mil milhões de euros do orçamento plurianual do bloco que a Comissão propôs para fazer face a desafios como a migração irregular, a tecnologia de ponta e o aumento das taxas de juro.

Bruxelas quer que os Estados-Membros ponham em cima da mesa 66 mil milhões de euros, um projeto que a grande maioria das capitais rejeitou categoricamente. As conversações entre os chefes de Estado e de Governo irão decidir quanto dinheiro será pago e quanto será reafectado de outros programas do atual orçamento da UE.

A negociação promete ser intensa e fraturante: os países do Sul, como a Itália e a Grécia, querem preservar os fundos para a migração, enquanto os Estados de espírito mais comedido, como a Alemanha, os Países Baixos e a Suécia, exigem um orçamento exclusivo para a Ucrânia.

O último compromisso diz respeito a um montante no valor de 22 a 25 mil milhões de euros, apoiado por reafetações e poupanças noutras áreas. O STEP, uma plataforma proposta de 10 mil milhões de euros para financiar projetos tecnológicos, deverá ser reduzido ao mínimo indispensável.

Para complicar ainda mais a situação dos dirigentes, as negociações sobre o orçamento surgem num momento em que se receia que Orbán tente obter uma contrapartida para garantir o pleno acesso aos fundos de coesão e de recuperação da Hungria, congelados no ano passado devido a persistentes preocupações com o Estado de direito. Na quarta-feira, a Comissão aprovou o desbloqueio de um máximo de 10,2 mil milhões de euros de fundos de coesão, deixando mais de 20 mil milhões de euros firmemente bloqueados. Budapeste pediu o descongelamento de todo o montante.

"Não quero entrar num tipo de lógica de bazar, em que deveríamos estar a trocar uma coisa por outra. O que está em causa é a segurança da Ucrânia", disse o primeiro-ministro belga Alexander De Croo. "Temos de fazer tudo para manter a unidade e estou convencido de que isso é possível se houver espíritos claros e boa vontade à mesa."

Se Orbán insistir nessa via de compromisso, os diplomatas já estão a preparar alternativas para construir um esquema paralelo, apoiado por 26 Estados-membros, para fornecer apoio financeiro à Ucrânia sem interrupções. Kiev enfrenta um défice orçamental de cerca de 40 mil milhões de euros em 2024 e Bruxelas, a partir de agora, só tem um pagamento a fazer.

"Temos de chegar a algum tipo de acordo. Não temos tempo para adiar ou empurrar o assunto para o futuro. É definitivamente um mau sinal. Esperamos conseguir chegar a um acordo sobre, pelo menos, alguns dos elementos que estão em jogo", afirmou a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, sublinhando que a atenção deve continuar a centrar-se no "Plano A".

Questionada sobre o que pensa das próximas negociações, Kaja Kallas disse: "Não estou otimista, não".