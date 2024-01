A Euronews teve acesso antecipado ao roteiro de 10 pontos que Josep Borrell, chefe da política externa da União Europeia, preparou para abrir caminho a uma "solução credível e abrangente" para o conflito israelo-palestiniano.

O documento, que ainda não foi tornado público e que deverá ser discutido pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco durante uma reunião na segunda-feira, delineia uma série de passos processuais que Borrell acredita que poderão eventualmente trazer a paz à Faixa de Gaza, estabelecer um Estado palestiniano independente, normalizar as relações entre Israel e o mundo árabe e garantir a segurança a longo prazo na região.

A peça central do plano é uma "Conferência Preparatória de Paz" que envolveria "actores-chave" como a UE, os EUA, o Egipto, a Jordânia, a Arábia Saudita, a Liga Árabe e as Nações Unidas. Os participantes estariam em contacto permanente com os responsáveis israelitas e palestinianos, referidos como "as partes em conflito", mas estes não seriam inicialmente "obrigados a sentar-se um com o outro".

A Faixa de Gaza e a Cisjordânia seriam representadas pela Autoridade Palestiniana (AP) e pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP), e não pelo Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde a sua tomada de poder em 2007 e é considerado uma organização terrorista pela UE e pelos EUA.

A Conferência teria um ano para conceber o quadro de um plano de paz, tendo em conta as reacções de todas as partes envolvidas, as resoluções da ONU, as conclusões do Conselho Europeu e os anteriores esforços de mediação. Uma vez concluído, o plano seria apresentado às "partes em conflito" e utilizado como base principal para as negociações finais.

"Tendo em conta a situação atual e apesar das dificuldades e incertezas evidentes, chegou o momento de preparar (uma) paz israelo-palestiniana abrangente", diz o documento, visto pela Euronews, na sua introdução.

A revelação surge um dia depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter rejeitado de forma veemente a solução dos dois Estados e ter prometido continuar a ofensiva militar em Gaza até à destruição do Hamas e à libertação de todos os reféns.

"Não nos contentaremos com nada menos do que uma vitória absoluta", disse Netanyahu.

As declarações de Netanyahu ensombram a proposta de Borrell e a próxima reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, onde a guerra entre Israel e o Hamas estará no topo da agenda. Apesar dos repetidos apelos dos aliados ocidentais, Israel não fez qualquer abertura que indique que está pronto a cessar as hostilidades e a dar uma oportunidade séria à diplomacia.

A ofensiva, lançada em reação aos ataques de 7 de outubro pelo Hamas, matou mais de 24.000 palestinianos, incluindo mais de 10.000 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. A guerra causou também uma devastação generalizada e uma grave crise humanitária no enclave densamente povoado.

"Nesta altura, os responsáveis israelitas não falam da solução dos dois Estados. Só falam da guerra. Só falam do objetivo militar de destruir o Hamas", disse um alto funcionário da UE na sexta-feira, reflectindo o pensamento em Bruxelas.

"Temos de lidar com isso. É nossa responsabilidade, nosso dever, olhar para além disso".

O plano de Borrell tenta pôr esse dever no papel. Embora o plano não faça juízos prévios sobre a substância de um potencial plano de paz, fornece um calendário coerente para organizar um potencial processo de paz. O seu objetivo não é apenas o fim da guerra atual, mas a resolução das causas profundas que alimentaram o conflito israelo-palestiniano nas últimas sete décadas.

No entanto, está longe de ser certo que os 27 Estados-Membros adoptem o projeto, uma vez que as capitais continuam divididas quanto à forma de abordar, ou mesmo de falar, sobre o conflito.

Roteiro para a paz

No documento visto pela Euronews, os 10 pontos do plano de paz de Borrell são: