Rei Carlos III regressa aos atos oficiais enquanto continua a lutar contra um cancro

O monarca voltou às funções públicas na terça-feira, depois de vários meses a receber tratamento em privado.

O Rei Carlos III regressou às funções públicas esta terça-feira, com uma visita ao centro oncológico Macmillan, do University College Hospital, em Londres, marcando assim o início do seu regresso, cuidadosamente gerido, após um diagnóstico que o afastou durante alguns meses de atos oficiais.

O evento marca o primeiro compromisso formal do Rei desde 6 de fevereiro, quando o Palácio de Buckingham anunciou que ele iria fazer uma pausa nas suas funções públicas para se concentrar no tratamento de um tipo de cancro não revelado.

Esta será a primeira de várias aparições públicas que Carlos fará nas próximas semanas, enquanto se prepara para receber uma visita de Estado do imperador e da imperatriz do Japão em junho.

Não se sabe ao certo em quantos dos eventos reais tradicionais do verão, incluindo o desfile formal de aniversário do rei e as corridas de cavalos em Royal Ascot, Carlos irá participar enquanto dá continuidade ao seu tratamento. O palácio disse na semana passada que os médicos estavam "muito animados" pelo progresso do Rei, mas que o seu calendário seria ajustado conforme necessário para proteger a sua recuperação.

Por enquanto, a aparição desta terça-feira dá a Carlos mais uma oportunidade de sensibilizar para os benefícios do diagnóstico precoce e do tratamento do cancro e de outros problemas de saúde, como tem feito ao longo da sua doença.

O Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra afirmou que o número de pessoas que procuraram aconselhamento sobre problemas de próstata aumentou 11 vezes nas semanas que se seguiram ao anúncio de Carlos III de que estava a ser tratado.