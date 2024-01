A diplomacia da UE critica a recusa do primeiro-ministro de Israel em que seja criado um Estado palestiniano. Em declarações à imprensa, segunda-feira, à chegada para uma reunião de Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, ministros de alguns dos 27 países foram peremptórios nesta condição para a paz.

“As declarações de Benjamin Netanyahu (PM de Israel) são preocupantes. Precisamos de um Estado palestino com garantias de segurança para todos”, disse o ministro francês, Stéphane Séjourné.

No fim de semana, Netanyahu redobrou a sua oposição ao estabelecimento de um Estado palestino após a guerra, desafiando a pressão do Ocidente por uma chamada solução de dois Estados, que é também defendida pelos EUA, maior aliado de Israel.

As observações do primeiro-ministro israelita foram criticadas por vários ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco, que reiteraram que a criação de um Estado palestiniano deve fazer parte das futuras negociações de paz.

Nem os israelitas desaparecerão no ar, nem os palestinianos. Ambos terão que viver lado a lado nesta região. Alexander Schallenberg Ministro dos Negócios Estrangeiros, Áustria

O irlandês Micheál Martin descreveu os comentários de Netanyahu como "inaceitáveis", exortando o primeiro-ministro israelita a "ouvir a grande maioria do mundo que quer a paz e que quer a solução de dois Estados (...) a garantia de segurança definitiva para Israel e para os cidadãos."

“Os palestinianos só podem viver com dignidade, em segurança e em liberdade se Israel viver em segurança. É por isso que a solução de dois Estados é a única solução e aqueles que não querem saber dela ainda não apresentaram qualquer outra alternativa", disse Annalena Baerbock, da Alemanha.

O seu homólogo austríaco, Alexander Schallenberg, considerado um dos aliados mais leais de Israel no bloco, também descreveu as declarações de Netanyahu como "míopes", defendendo o direito dos palestinos à autodeterminação como a "única solução".

"Nem os israelitas desaparecerão no ar, nem os palestinianos. Ambos terão que viver lado a lado nesta região", disse Schallenberg.

Partilhando o descontentamento dos seus colegas, Krišjānis Kariņš, da Letónia foi mais longe ao apelar a Bruxelas para que usasse a sua influência económica para obter concessões de Israel.

“A maior alavancagem da Europa sempre foi a sua carteira”, disse Kariņš. "A União Europeia tem um dinheiro de apoio incrível por todo o lado. Vemos que na política interna da UE, o dinheiro pode ajudar a concentrar as mentes, e penso que deveríamos começar a pensar sobre isto a nível internacional", acrescentou.

Autoridade Palestiniana acusa Israel de "impunidade"

O ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Riyad al-Maliki, denunciou a “impunidade” de Netanyahu, mas questionou a capacidade do bloco para o influenciar, em declarações à Euronews , quando chegou para participar na reunião, a convite da UE.

“Não creio que eles (os ministros da UE) possam realmente oferecer mais do que condolências”, disse al-Maliki à Euronews. "Sim, eles têm tentado, mas como a guerra continua e a matança realmente continua, então (...) acredito que não conseguiram muito em termos de qualquer tipo de envolvimento da sua parte", acrescentou.

Tanto al-Maliki como o seu homólogo israelita, Israel Katz, participaram em discussões com os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, mas não se espera que os dois se encontrem.

Katz recusou-se a comentar, nas suas declarações aos jornalistas, a rejeição controversa da solução de dois Estados por parte do primeiro-ministro e concentrou a sua curta intervenção na libertação de reféns.

Israel, com esta atual agressão a Gaza (...) está a condenar o futuro da região a mais conflitos e mais guerra. Ayman Safadi Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jordânia

Também estarão presentes na reunião os chefes da diplomacia do Egito, Jordânia e Arábia Saudita. Em discussão está um roteiro de paz de 10 pontos, apresentado pelo chefe da política externa do bloco, Josep Borrell, que pretende reunir a UE e outros agentes internacionais importantes em torno de um plano comum para pôr fim às hostilidades na Faixa de Gaza, estabelecer um Estado palestiniano independente e trazer segurança a longo prazo na região.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, também criticou veementemente a posição israelita, que descreveu como uma “agenda racista radical”, e apoiou a perspectiva de sanções específicas para pressionar Israel.

"Israel, com esta atual agressão a Gaza (...) está a condenar o futuro da região a mais conflitos e mais guerra", explicou Safadi, acrescentando que o mundo deveria tomar "medidas" contra Israel como a "parte que nega o direito da região de viver em segurança."

A reunião de alto risco ocorre no momento em que o número de mortos na sitiada Faixa de Gaza chega a 25 mil, de acordo com o ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

À medida que os combates se concentram na principal cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, os receios de repercussões regionais também continuam vivos, uma vez que os serviços secretos indicam que os rebeldes Houthi (do Iémen, apoiados pelo Irão) procuram mais armas para aumentar os seus ataques a navios comerciais que navegam no Mar Vermelho.

Sanções aos colonos e missão no Mar Vermelho

Espera-se, também, que os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros discutam os planos da UE para sancionar os colonos israelitas responsáveis por ataques violentos no território palestiniano ocupado da Cisjordânia, seguindo o exemplo dos EUA e do Reino Unido.

O bloco estabeleceu, na sexta-feira, um novo quadro de sanções para atingir diretamente os indivíduos que apoiam o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, designadas como organizações terroristas pela UE.

Também sancionou mais seis indivíduos responsáveis por “fornecer apoio financeiro ao Hamas”, que estarão agora sujeitos ao congelamento de bens e à proibição de viajar para a UE.

Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros checo, Jan Lipavský, disse não ter conhecimento de que uma proposta para sancionar os colonos israelitas estava "seriamente sobre a mesa da UE".

Segundo fontes diplomáticas, as discussões sobre sanções aos colonos israelitas estão menos avançadas e é pouco provável que sejam aprovadas separadamente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Micheál Martin, disse que "um ou dois países" se opunham a tais sanções e prometeu "pressionar com muita força" para trazer esses países a bordo.

“Estarei conversando com aqueles que possam ter reservas em pressionar fortemente por uma política de sanções em toda a UE em relação ao que está acontecendo na Cisjordânia, porque isso também está criando enormes tensões”, disse Martin.

Também estão na agenda os planos da UE enviar uma missão naval para patrulhar o Mar Vermelho, onde navios europeus foram sabotados pelos rebeldes Houthi.

Segundo um documento ao qual a Euronews teve acesso, o bloco pondera enviar pelo menos três navios de guerra, que segundo fontes diplomáticas deverão vir da Alemanha, Itália e França. A Bélgica também se comprometeu a enviar a sua própria fragata como parte da missão da UE, segundo a imprensa local.