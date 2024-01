Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Irene Shashar, uma sobrevivente do gueto de Varsóvia, segura um livro escrito sobre o Holocausto

Com o seu recente livro “Eu ganhei contra Hitler”, a mensagem da judia Irene Shashar sobre o Holocausto é que “nunca mais” haja genocídio. A euronews falou com a sobrevivente do gueto de Varsóvia, convidada do Parlamento Europeu para a cerminónia do Dia Internacional em Memória do Holocausto.