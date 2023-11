Noite de destruição e morte que marcou começo do Holocausto fez 85 anos esta quinta-feira.

Pela Europa fora, nas últimas horas desta quinta-feira, recordou-se a Noite dos Cristais (ou Kristallnacht em alemão).

Há 85 anos, os nazis mataram dezenas de judeus, incendiaram sinagogas e destruíram casas, hospitais e escolas da comunidade. A noite trágica de 1938 marcou o início do Holocausto.

Os vidros partidos que enchiam as ruas depois do ataque deram o nome à Noite dos Cristais.

Em várias cidades da Alemanha e da Áustria, realizaram-se marchas noturnas em memória dos judeus então assassinados.

O jovem Chaim Sonnenfeld, que participou na marcha em Berlim, disse que a comunidade judaica receia que lhe aconteça algo, uma vez que "o antissemitismo tem aumentado com o tempo e com o conflito [entre Israel e a Palestina]".

No entanto, de bandeira israelita erguida e com um cachecol do país ao pescoço, Chaim assegurou: "Não temos medo de sair com o kipot [chapéu tradicional judaico], com a tsitsita [roupa tradicional] ou com a bandeira, a representar o nosso país, a nossa sociedade, o nosso povo, a nossa nação".

Também foi prestada homenagem noutros países europeus, como a Dinamarca, os Países Baixos e o Reino Unido. Em Londres, o rei Carlos esteve presente na cerimónia.