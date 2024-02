Presidente da Hungria demite-se devido a escândalo de abuso sexual de menores

De Euronews

A indignação foi desencadeada pela revelação de que a presidente da Hungria tinha perdoado um homem condenado por abuso sexual de crianças.

PUBLICIDADE

A presidente da Hungria demitiu-se devido à indignação causada pelo perdão concedido a um homem condenado por abuso sexual de menores.

Katalin Novak enfrentou dias de pressão crescente para se demitir devido à sua controversa decisão de perdoar um homem que foi condenado por encobrir crimes cometidos por um predador sexual num lar de crianças.

Katalin Novak, de 46 anos, anunciou no sábado, através de uma mensagem televisiva, que iria abandonar a presidência, cargo que ocupa desde 2022.

"Emiti um perdão que causou perplexidade e inquietação para muitas pessoas", disse Novák no sábado. "Cometi um erro".

Novak - a primeira mulher presidente na história da Hungria - desencadeou um escândalo político sem precedentes para o governo nacionalista de longa data do partido, Fidesz.

A sua renúncia é um raro episódio de turbulência para o partido de direita, que sob a liderança do primeiro-ministro Viktor Orbán foi acusado de desmantelar instituições democráticas e manipular a imprensa a seu favor.

A ainda presidente da República húngara tem sido um aliado fundamental de Orbán e tem sido uma defensora dos valores familiares tradicionais e da proteção das crianças.

"Sabemos com certeza que nenhuma decisão séria é tomada em torno da família Fidesz sem o conhecimento e consentimento de Viktor Orbán", escreveu Anna Julia Donáth, membro do Parlamento Europeu e política húngara, no Facebook.

"Viktor Orbán deve explicar o que aconteceu. Judit Varga assinou o perdão em nome do primeiro-ministro e do seu governo. Este é o sistema de Orbán, então a sua responsabilidade não pode ser negada."

Escândalo pode derrubar mais políticos

Os principais partidos da oposição na Hungria convocaram eleições presidenciais.

"A fim de evitar que isso aconteça novamente.... tomamos a iniciativa para que o povo, e não Viktor Orbán ou o Parlamento, decidam sobre quem será o novo presidente da República, como funciona perfeitamente na maioria dos países europeus", escreveu Klára Dobrev da Coaligação Democrática de esquerda no Facebook.

Houve protestos na capital húngara, Budapeste, na sexta-feira à noite, exigindo a renúncia de Novak.

O homem que Novak perdoou foi condenado a mais de três anos de prisão em 2018 por pressionar as vítimas a retratar as suas alegações de abuso sexual num centro de crianças administrado pelo Estado e cujo diretor foi condenado a oito anos por abusar de pelo menos 10 crianças entre 2004 e 2016.

Era de conhecimento que Novak havia perdoado cerca de duas dezenas de pessoas antes da visita do Papa Francisco à Hungria em abril de 2023.

No entanto, só recentemente foi revelado que um dos perdoados foi o vice-diretor da referida casa de crianças que encobriu o seu chefe enquanto atacava os meninos residentes.

Novak foi a pessoa mais jovem a ocupar o cargo de presidente na Hungria.

Também implicada nesse perdão estava Judit Varga, outra figura chave do Fidesz, que endossou o perdão presidencial enquanto Ministra da Justiça da Hungria.

Varga era esperada encabeçar a lista de candidatos às eleições para o Parlamento Europeu pelo Fidesz. Mas num post publicado no Facebook, no sábado, a ex-ministra assumiria a responsabilidade política por endossar o perdão e disse "se aposentar da vida pública".

PUBLICIDADE

Varga também renunciou ao seu cargo de deputada no parlamento.