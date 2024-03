Os Estados-Membros fecharam na quarta-feira à noite um acordo crucial para prolongar o comércio livre com a Ucrânia até junho de 2025.

PUBLICIDADE

O resultado das negociações representa uma posição mais dura do que a solidariedade prometida à nação devastada pela guerra, cujas exportações agrícolas constituem um fluxo essencial de receitas.

A extensão do regime especial incluirá um maior número de salvaguardas para os produtos considerados "sensíveis": aves de capoeira, ovos, açúcar, aveia, milho, cereais e mel, que serão sujeitos a direitos aduaneiros se os seus fluxos excederem os volumes médios dos últimos três anos.

O acordo também facilitará aos Estados-Membros a aplicação de "medidas corretivas" em caso de perturbação do mercado, um termo vago que abre a porta a proibições a nível nacional.

No total, estima-se que os ajustamentos farão com que Kiev perca cerca de 330 milhões de euros por ano.

O reforço das disposições surge no meio de protestos de agricultores de toda a Europa, alguns dos quais acusaram os seus homólogos ucranianos de concorrência desleal. Embora a oposição às importações ucranianas de baixo custo tenha vindo inicialmente dos países vizinhos da Europa Oriental, nomeadamente a Polónia, a Hungria e a Eslováquia, estendeu-se gradualmente à França, que passou de uma posição expansiva para uma posição restritiva no debate.

A Itália e a Áustria também mudaram a sua posição para o lado polaco, complicando ainda mais a aritmética. Do outro lado da sala, a Alemanha, os Países Baixos e os Estados Bálticos, entre outros, resistiram ao endurecimento.

A responsabilidade de quebrar o impasse recaiu sobre a Bélgica, atual detentora da presidência rotativa do Conselho. A Bélgica apresentou um novo texto de compromisso na quarta-feira de manhã, que abriu caminho à aprovação no final do dia.

"Os embaixadores chegaram a acordo sobre um novo compromisso para alargar as medidas comerciais (MCA) para a Ucrânia, assegurando uma abordagem equilibrada entre o apoio à Ucrânia e a proteção dos mercados agrícolas da UE", anunciou a Presidência nas redes sociais.

O texto será apresentado ao Parlamento Europeu para uma resolução "rápida".

Uma disputa sem fim

A Ucrânia tem sido, historicamente, um dos principais exportadores mundiais de produtos de base como o óleo de girassol, a cevada, o milho e o trigo. A guerra total da Rússia e o subsequente bloqueio do Mar Negro prejudicaram gravemente a capacidade do país de enviar os seus produtos, fazer negócios e aceder a moeda estrangeira.

Em junho de 2022, a UE levantou todos os direitos aduaneiros e contingentes remanescentes sobre as importações ucranianas para facilitar o trânsito por vias terrestres e garantir receitas consistentes. Mas o regime especial levou a um aumento dos cereais ucranianos nos países vizinhos, desencadeando protestos dos agricultores locais, que afirmaram que os cereais de baixo custo estavam a fazer baixar os preços e a encher os armazéns.

O diferendo atingiu um ponto de ebulição em abril de 2023, quando a Polónia, a Hungria e a Eslováquia proibiram, de um dia para o outro, a entrada de uma série de produtos agrícolas provenientes da Ucrânia. A Roménia e a Bulgária avisaram rapidamente que fariam o mesmo.

Apanhada de surpresa, a Comissão Europeia ripostou, denunciando as proibições como inaceitáveis, ilegais e contrárias ao espírito de solidariedade do bloco. Um grupo de 12 países, incluindo a Alemanha, a França, os Países Baixos, a Bélgica e a Áustria, declarou numa carta conjunta que a integridade do mercado único estava em perigo.

O impasse arrastou-se durante meses e foram feitas várias tentativas para resolver a situação através da diplomacia e de uma ação judicial junto da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Até hoje, a Polónia, a Hungria e a Eslováquia mantêm as suas proibições.

Consciente da explosividade do tema, a Comissão Europeia apresentou, em janeiro, uma proposta para prolongar o regime de comércio livre até junho de 2025, mas com alterações significativas para aplicar "medidas corretivas" contra perturbações num ou em vários Estados-Membros.

O executivo também apresentou uma nova salvaguarda para manter sob controlo os "produtos mais sensíveis" provenientes da Ucrânia: aves de capoeira, ovos e açúcar. Se estes volumes de importação aumentarem acima dos níveis registados em 2022 e 2023, será automaticamente aplicado um travão de emergência e serão aplicadas tarifas pré-guerra.

Na sequência das negociações entre o Conselho e o Parlamento, as duas partes concordaram, na semana passada, em endurecer o texto com três alterações fundamentais:

PUBLICIDADE

Aveia, milho, cereais e mel foram acrescentados à lista de "produtos sensíveis".

As pautas aduaneiras serão introduzidas em 14 dias, em vez de 21.

A Comissão compromete-se a "reforçar" o controlo do trigo e de outros cereais para detetar casos de perturbação do mercado que possam justificar "medidas correctivas".

As alterações, no entanto, não satisfizeram as exigências da Polónia, da França e dos seus aliados, que insistiram em acrescentar o trigo à lista de "produtos sensíveis" e em alargar o período de referência até 2021, reduzindo assim o limiar para a aplicação das tarifas anteriores à guerra.

Esta situação levou ao colapso do acordo provisório no mesmo dia em que foi anunciado, aumentando os receios de um impasse prolongado.

O compromisso de quarta-feira alarga o período de referência até ao segundo semestre de 2021, o que provavelmente agravará as perdas económicas dos produtores ucranianos, mas exclui o trigo do catálogo de "produtos sensíveis".

Falando sob condição de anonimato, um diplomata descreveu as conversações como a "última tentativa de mediação possível", não deixando mais espaço de manobra. Outra fonte falou de um "equilíbrio muito, muito delicado".

O acordo ainda tem de ser negociado com o Parlamento e ratificado pelos co-legisladores, o que significa que não é de excluir uma nova surpresa de última hora.

PUBLICIDADE

Se for aprovado, o alargamento do comércio livre será o último. Durante uma cimeira em Bruxelas, na semana passada, os líderes da UE encarregaram a Comissão de "preparar uma solução no âmbito do Acordo de Associação UE-Ucrânia", em vigor desde 2017.

Este artigo foi atualizado com mais informações sobre o acordo.