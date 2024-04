Será que vai falhar? Reforma migratória da UE enfrenta votação apertada com agravamento das divisões no Parlamento

A tentativa da União Europeia de reformar a sua política de migração e asilo enfrenta uma votação apertada no Parlamento, à medida que as divisões partidárias se aprofundam.

A votação está agendada para a tarde de quarta-feira, numa sessão plenária em que os eurodeputados vão analisar uma lista de atos legislativos complexos e interligados.

Todas as atenções estarão viradas para as cinco leis que compõem o chamado Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo, a revisão abrangente que procura virar a página de quase 10 anos de reações isoladas e, em vez disso, estabelecer regras comuns e previsíveis para gerir o acolhimento e a relocalização dos requerentes de asilo.

Apresentado pela primeira vez em setembro de 2020, o Novo Pacto passou por muitos altos e baixos, incluindo períodos de impasse que fizeram parecer que a legislação nunca chegaria à linha de chegada. As coisas mudaram no ano passado, quando a questão voltou ao topo da agenda, levando a um acordo provisório em dezembro entre o Parlamento e o Conselho, apesar das suas diferenças notáveis.

Este compromisso inovador necessita ainda da luz verde final de cada instituição antes de ser transposto para a legislação. No entanto, o tempo urge: as próximas eleições para o Parlamento Europeu significam que abril é a última oportunidade para os eurodeputados aprovarem o Novo Pacto.

No entanto, num briefing com os jornalistas, na terça-feira, os relatores responsáveis pelas cinco leis não se mostraram muito optimistas e reconheceram as diferenças entre os partidos e no interior dos mesmos.

"Ninguém pode saber qual vai ser o resultado da votação", disse Tomas Tobé, do Partido Popular Europeu (PPE).

"O meu trabalho é constantemente, hora a hora, convencer os colegas de que a melhor maneira de ajudar a apoiar uma política europeia de migração é ser leal a todo o pacto de migração", disse Tobé, que compreende que é muito fácil encontrar a sua própria visão populista, talvez, em partes do pacto que não lhe agradem.

Birgit Sippel, do Grupo Socialistas e Democratas (S&D), disse que os argumentos a favor e contra a reforma são "totalmente diferentes" e podem ser influenciados por considerações eleitorais e não políticas.

"Alguns pensam, como ouvimos, que não é suficientemente bom, e outros pensam que não é suficientemente mau na forma como lidamos com os migrantes", disse Sippel aos jornalistas. "Talvez alguns estejam a pensar nas eleições e na mensagem que estão a enviar ao seu eleitorado nacional".

A oposição ao Novo Pacto vem de algumas partes conhecidas, como os legisladores do Fidesz da Hungria, que não estão inscritos, e o grupo de extrema-direita Identidade e Democracia (ID), que engloba a Liga de Itália, a União Nacional de França e a Alternativa para a Alemanha(AfD).

Mas a resistência também está a emergir do interior das forças dominantes. Os 16 membros italianos do S&D estão determinados a votar contra o Novo Pacto, segundo Brando Benifei, que lidera a delegação.

"Há quem pense, legitimamente, que este compromisso é melhor do que nenhum compromisso, mas para nós, italianos do PD (Partido Democrático), é realmente muito pouco", disse Benifei à Euronews.

Benifei atacou o acordo provisório alcançado com o Conselho, afirmando que este iria transformar a Itália num centro de acolhimento "a céu aberto" e empurrar os migrantes para "países terceiros".

"Para nós, os direitos humanos e a solidariedade europeia são fundamentais. Não aprovamos um acordo que deixa a Itália demasiado sozinha e que não é suficientemente sólido em relação aos direitos das pessoas mais frágeis", acrescentou.

Outra delegação italiana, o populista Movimento Cinco Estrelas (M5S), que não está inscrito, opõe-se igualmente ao Novo Pacto, considerando-o "inútil para a Itália" e "prejudicial para os direitos dos migrantes que são sacrificados no altar da demagogia".

Tanto o PD como o M5S estão na oposição à primeira-ministra Giorgia Meloni, cujo partido, Fratelli d'Italia (FdI), foi inicialmente considerado como sendo firmemente a favor da reforma, que inclui um sistema de "solidariedade obrigatória" para ajudar as nações da linha da frente. No entanto, um porta-voz afirmou que o partido "ainda não tomou uma decisão e irá analisar cada dossier individualmente".

No Parlamento Europeu, o FdI tem assento com o grupo de direita Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), atualmente dominado pela delegação polaca do Partido Lei e Justiça (PiS), que se opõe firmemente à reforma.

A resistência vem do lado oposto da sala: a esquerda (37 eurodeputados) e os Verdes (72 eurodeputados). O Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foi adotado em 2003, é um instrumento de apoio ao processo de asilo e à proteção dos direitos fundamentais.

"O Pacto de Estabilidade e Crescimento vai reforçar os problemas existentes, centrando-se desproporcionadamente na dissuasão, nomeadamente através da detenção generalizada de pessoas e crianças, ao mesmo tempo que reduz os seus direitos. O Pacto irá transferir cada vez mais responsabilidades para países terceiros e maiores recursos financeiros para governos autocráticos e senhores da guerra", afirmou Philippe Lamberts, copresidente dos Verdes, em declarações à Euronews.

"É evidente que a atual classe política está desesperada por afirmar que resolveu a questão da migração, independentemente das realidades no terreno".

Entretanto, o PPE, a maior formação do hemiciclo, reúne-se esta quarta-feira de manhã para reforçar a sua posição e discutir os últimos desenvolvimentos.

O Novo Pacto precisa de uma maioria simples no hemiciclo de 705 membros para ser aprovado, um limiar que depende do número de deputados que comparecerem para votar.

Embora as cinco leis sejam votadas separadamente, são tratadas como um pacote indivisível, o que significa que o colapso de uma delas pode facilmente desencadear um efeito dominó.

É extremamente improvável que o Conselho avance com um conjunto incompleto de regras: ao longo das árduas negociações, os co-legisladores comprometeram-se a manter o lema "nada está acordado até que tudo esteja acordado" até ao fim.

"Se um dos pilares deste sistema cair, então todo o sistema não estará a funcionar corretamente. Deve ser uma abordagem equilibrada. E isso [requer] a adoção de todos os regulamentos", disse Juan Fernando López Aguilar, outro relator, na terça-feira.

"Se algum dos regulamentos falhar, isso seria muito prejudicial".

No entanto, o Parlamento tem ainda uma sessão plenária agendada para o final de abril, onde o Novo Pacto poderá ser submetido a uma nova votação.