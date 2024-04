Macron considera ataque do Irão "desproporcionado," mas pede a Israel para evitar "escalada"

De Euronews

Macron referiu ainda que os aviões franceses defenderam o espaço aéreo da Jordânia no decurso do ataque do Irão a Israel. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido ressalva que Israel "tem o direito de responder", mas também faz apelo à contenção. Irão teve dupla derrota, diz Cameron.