Estado da União: Nostalgia do alargamento e novos desafios na UE

Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma cerimónia para assinalar o 20.º aniversário do alargamento da UE em 2004, quarta-feira, 24 de abril. - Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma cerimónia para assinalar o 20.º aniversário do alargamento da UE em 2004, quarta-feira, 24 de abril. - Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Artigo publicado originalmente em inglês

Esta edição do Estado da União foca-se no alargamento “Big Bang” em 2004, nas especulações sobre novas alianças políticas após as eleições europeias e nas consideráveis falhas dos partidos de extrema-direita.