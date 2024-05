Suécia dá as boas-vindas aos concorrentes do Festival Eurovisão da Canção

De Euronews

Os concorrentes dos 37 países que estão a participar no Festival Eurovisão da Canção desfilaram, este domingo, na Turquoise Carpet. Portugal vai atuar na primeira semi-final, que acontece já na terça-feira.

A cidade de Malmö, na Suécia, deu as boas-vindas aos artistas dos 37 países que estão a participar no Festival Eurovisão da Canção. Os músicos desfilaram, no domingo, na Turquoise Carpet para assinalar o início do festival.

A Turquoise Carpet, em português passadeira turquesa, é um evento que decorre todos os anos na cidade anfitriã do Festival Eurovisão da Canção para assinalar o início dos espetáculos ao vivo.

Este ano, Portugal vai ser representado pela fadista Iolanda, que vai interpretar a música “Grito” e que vai atuar na 14ª posição da primeira semi-final, que acontece esta terça-feira. A segunda semi-final, que conta com a participação de mais 15 países, acontece na quinta-feira, enquanto a grande final tem lugar no sábado.

A edição deste ano coincide com o 50º aniversário da vitória da banda sueca ABBA, do Festival Eurovisão da Canção, que em 1974 aconteceu em Waterloo, na Bélgica. Apesar do motivo de celebração, tem havido alguma polémica em relação à participação de Israel na competição devido à guerra em Gaza.

As autoridades suecas prometeram protocolos de segurança "rigorosos", uma vez que são esperados protestos nos dias das semi-finais e na grande final.