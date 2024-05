Manifestantes em Erevan exigem a demissão do primeiro-ministro da Arménia

De Euronews

Milhares de cidadãos da Arménia opõem-se ao acordo de paz com o Azerbaijão, que concede ao país o controlo de várias aldeias fronteiriças.

Milhares de manifestantes saíram novamente às ruas de Erevan, capital da Arménia, para exigir a demissão do primeiro-ministro do país, Nikol Pashinian. Os cidadãos opõem-se aos termos do acordo de paz com o Azerbaijão sobre o território disputado de Nagorno-Karabakh.

Este acordo concede ao Azerbaijão o controlo de várias aldeias fronteiriças, que foram retiradas ao país pelas forças de Erevan, durante a guerra de 1990. Esta zona é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas foi habitada por arménios até setembro de 2023.

Em Erevan, agentes da polícia tentaram manter os manifestantes afastados da área onde o primeiro-ministro arménio deveria participar num evento internacional.

Bagrat Galstanian, arcebispo da diocese de Tavush da Igreja Apostólica Arménia, que promoveu uma campanha de "desobediência civil" para pressionar e forçar o primeiro-ministro a abandonar o cargo, exortou os seus seguidores a mostrarem a sua oposição a Pashinian, relativamente ao controverso acordo de paz com o Azerbaijão.