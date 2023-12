De Euronews

Azerbaijão e Arménia reafirmam a intenção de chegar a um tratado de paz

Num comunicado conjunto, a Arménia e o Azerbaijão anunciaram que "partilham a opinião de que existe uma oportunidade histórica para alcançar a paz há muito esperada na região".

No documento lê-se que "os dois países reafirmam a sua intenção de normalizar as relações e de chegar a um tratado de paz com base no respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial".

Decisão tomada na "sequência das conversações entre a Administração Presidencial da República do Azerbaijão e o Gabinete do Primeiro-Ministro da República da Arménia". Neste encontro "foi alcançado um acordo sobre a tomada de medidas concretas para reforçar a confiança entre os dois países".