A Arménia pede uma missão da ONU no Nagorno Karabakh, enquanto o Azerbaijão quer dialogar com o país vizinho.

A Arménia repetiu o apelo ao envio de uma missão das Nações Unidas à região do Nagorno Karabakh, reivindicado por grupos separatistas arménios.

Enquanto o Azerbaijão exibe as armas entregues pelas milícias arménias como resultado do cessar-fogo, o chefe da diplomacia arménia, Ararat Mirzoyan, alertou, nas Nações Unidas, para o destino incerto vivido pela população do enclave.

"A Arménia tem alertado repetidamente a comunidade internacional para a necessidade de ações concretas e práticas, incluindo o envio de uma missão de avaliação das necessidades e de verificação dos factos a Nagorno Karabakh, mas a comunidade internacional, as Nações Unidas, não vieram em socorro das pessoas nos últimos nove meses", disse.

O Azerbaijão diz-se pronto para o diálogo com o vizinho arménio. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeyhun Bayramov, disse, por seu turno: "Continuamos a acreditar firmemente de que há uma oportunidade histórica para que o Azerbaijão e a Arménia estabeleçam boas relações de vizinhança e coexistam lado a lado em paz, como dois estados soberanos, dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente".

Também neste discurso perante as Nações Unidas, o chefe da diplomacia do Azerbaijão prometeu que os cidadãos de etnia arménia a viver no território teriam o mesmo tratamento que todos os outros por parte das autoridades.

O Azerbaijão recuperou este território aos separatistas arménios numa guerra-relâmpago em 2020. A zona conheceu novos episódios de violência no início desta semana.