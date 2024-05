Cruz do século XIX volta ao telhado da Catedral de Notre Dame em Paris

De Euronews

Prossegue a bom ritmo o trabalho de restauro da catedral icónica destruída por um incêndio em 2019. A cruz que estava no telhado, e que resistiu ao fogo, voltou a ser instalada no telhado.

Uma cruz de 12 metros de altura foi instalada no topo da catedral de Notre Dame de Paris. Uma grua elevou a cruz do século XIX para a estrutura de madeira do coro da catedral.

O evento constitui um marco importante antes da reabertura da catedral ao público em dezembro. A cruz sobreviveu ao incêndio devastador que destruiu o telhado da catedral e derrubou a torre em 2019.

Em janeiro, o fim da reconstrução da estrutura do telhado da catedral foi celebrado com um evento oficial.

Cinco anos após o incêndio que destruiu parte do monumento emblemático de Paris, os trabalhos prosseguem e o estaleiro está dentro do prazo.