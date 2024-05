Anúncios de extrema-direita para as eleições europeias inundam as redes sociais

Viktor Orbán, da Hungria, e o Vlaams Belang, da Bélgica, lideram a campanha publicitária nas redes sociais antes das eleições de junho.

A apenas duas semanas das eleições europeias, os principais partidos estão a tentar captar a sua atenção nas redes sociais.

Uma nova análise da Euronews, baseada em dados publicados pelos principais fornecedores de publicidade online, mostra quais os que estão a pagar mais para garantir o seu voto antes das eleições pan-europeias de junho.

Se olharmos para a atividade da norte-americana Google nos últimos 30 dias, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, gastou mais de 60 mil euros num anúncio, que teve mais de 10 milhões de visualizações em apenas 11 dias - mais do que a população da Hungria, embora alguns possam tê-lo visto duas vezes.

"A guerra é terrível, a guerra traz a morte, destrói as nossas pátrias. A guerra causa inflação e destrói a economia", diz o anúncio de 15 segundos, ilustrado com imagens do inimigo político de Orbán, Péter Magyar, e do financeiro George Soros.

Anti-guerra ou pró-Rússia?

Com um investimento entre 60 000 e 70 000 euros nos últimos 30 dias, o anúncio de Orbán parece ser o mais caro oferecido na UE pela Google, numa altura em que as campanhas estão a chegar às últimas semanas.

A sua mensagem também se enquadra na posição pró-russa do seu partido Fidesz - que está a tentar fazer com que os apoiantes da Ucrânia encorajem um conflito em curso e tem bloqueado repetidamente o apoio de Bruxelas à Ucrânia devastada pela guerra e as sanções contra a agressão russa.

Em termos de custos, o Fidesz é seguido por um spot de 33 segundos na Bélgica - onde os eleitores em junho têm uma tripla eleição, escolhendo também os seus representantes federais e regionais.

Tom Van Grieken, do Vlaams Belang, promete aos eleitores menos imigração e mais poder de compra, num anúncio em que o partido separatista flamengo gastou entre 50.000 e 60.000 euros.

Embora com um orçamento mais baixo, um post patrocinado do Vox de Espanha - que afirma que 80% das detenções em Barcelona são de estrangeiros - também teve mais de 10 milhões de visualizações.

Para além da extrema-direita

Mas não é só a extrema-direita que utiliza o Google Ads. O Renew Europe, o grupo político centrista do Presidente francês Emmanuel Macron, gastou cerca de 50.000 euros num anúncio que compara a primeira votação aos primeiros passos de um bebé ou ao primeiro beijo de um adolescente.

O partido social-democrata austríaco e o partido alemão pró-europeu Volt também estão a gastar muito, segundo dados do Google.

Embora os excessos nas eleições europeias não atinjam habitualmente os níveis registados nos Estados Unidos - onde os candidatos podem gastar habitualmente um milhão de dólares num único anúncio - continua a haver muita controvérsia sobre a forma como os fundos políticos são gastos online.

As principais redes sociais afirmam que publicam dados sobre as despesas com anúncios políticos como parte do seu compromisso com a transparência, após o escândalo que levou a empresa de consultoria política Cambridge Analytica a recolher dados de 87 milhões de perfis do Facebook sem o consentimento dos utilizadores e as alegações de interferência russa nas eleições ocidentais.

As regras da UE acordadas em fevereiro proíbem as despesas pré-eleitorais do estrangeiro e, em princípio, os anúncios de campanha não devem ser direcionados com base em pontos de vista políticos - embora até a Comissão Europeia tenha aparentemente caído em contradição com estas restrições nas suas próprias promoções nas redes sociais.

O Facebook também

A Meta, proprietária da rede social Facebook, conta uma história semelhante à da Google: foram os partidos de extrema-direita da Hungria e da Bélgica que mais gastaram.

Seguem-se os liberais alemães do FDP - cujo post sobre o programa de educação Erasmus+ da UE obteve mais de um milhão de visualizações - e o centro-direita italiano Forza Italia.

Nem todos os anúncios de campanha são para os candidatos. No último mês, o próprio Parlamento Europeu gastou mais de 183 mil euros só em França e na Alemanha em anúncios no Facebook, incentivando as pessoas a irem votar, embora estes tenham sido excluídos da análise da Euronews.

No entanto, os dados mostram que os níveis de despesa diferem muito em todo o bloco, provavelmente devido a diferentes limites impostos a nível nacional.

França não apresenta qualquer campanha política paga, enquanto Portugal apresenta apenas 900 euros do Partido Popular Europeu (PPE). Noutros países, as eleições para a UE passam para segundo plano; os que mais gastam na Roménia são candidatos a Presidente da Câmara de Bucareste.