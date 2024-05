A menos de duas semanas das eleições para o Parlamento Europeu, os novos deputados ainda não terão uma licença parental oficial reconhecida, o que poderá impedir os jovens de se candidatarem.

PUBLICIDADE

O Parlamento Europeu é o mais igualitário do bloco, com cerca de 40% de mulheres deputadas em 2024, em comparação com quase 16% em 1979. No entanto, os legisladores da UE não podem requerer licença parental, não podem votar à distância e não podem nomear um substituto temporário.

"Se queremos um sistema equilibrado em termos de género, em que os pais, e não apenas as mães, possam conciliar os cuidados com os filhos e a atividade política, temos de reconhecer o direito a uma vida familiar", disse à Euronews Raquel García Hermida-van der Walle, candidata às eleições europeias na Holanda pelo D66 (Renovar a Europa).

A atual legislação eleitoral e o regulamento interno do Parlamento Europeu não prevêem a possibilidade de substituição temporária de deputados europeus por licença de maternidade ou paternidade, nem a transferência de votos por procuração para outro deputado.

Em 2022, o Parlamento adoptou uma proposta de regulamento sobre a eleição dos deputados europeus que introduziria esta possibilidade. No entanto, dois anos depois, a proposta continua parada no Conselho.

"A licença parental não se destina a tornar o mandato dos representantes eleitos mais confortável. Trata-se de assegurar a continuidade de um mandato conferido pelo povo para o representar", disse à Euronews a eurodeputada Leïla Chaibi (França/Esquerda).

Chaibi é uma dos 13 eurodeputados que, no ano passado, apelaram a que a instituição europeia reformasse as suas regras para se adaptar aos tempos modernos, num manifesto assinado pela Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola (Malta/PPE).

O manifesto foi assinado por Roberta Metsola, que introduziu uma disposição específica para os eurodeputados em licença de maternidade que faltaram às votações, tornando transparente o motivo da sua ausência.

A partir de agora, um asterisco ao lado do nome dos eurodeputados indicará aqueles que não podem estar presentes nas votações devido à licença de maternidade, paternidade ou parental, mas outras medidas ainda estão para vir.

Um dos principais pedidos do manifesto é a introdução de disposições que permitam a votação à distância, um sistema já instalado e utilizado durante a pandemia de COVID-19.

De acordo com os serviços de imprensa do Parlamento Europeu, Metsola tem estado a estudar a possibilidade de alargar a utilização do sistema de votação à distância para os eurodeputados em licença de maternidade, paternidade ou parentalidade com um grupo de trabalho interno sobre a estratégia de informação e inovação tecnológica.

Numa carta datada de 2 de abril de 2024, o grupo de trabalho concluiu que a introdução da votação híbrida em plenário levanta uma série de desafios técnicos, organizacionais e processuais que têm de ser avaliados mais aprofundadamente.

O grupo identificou o método de autenticação, a qualidade da ligação à rede remota e a natureza em tempo real do processo de votação como os principais desafios.

As potenciais soluções identificadas foram vistas como arriscadas, mesmo se aplicadas a um pequeno número de eleitores, e como uma ameaça à confiança essencial proporcionada pelo atual sistema de votação.

"Esta situação [a falta de licença parental] não incentiva a participação dos jovens ou das pessoas que estão a iniciar a sua vida familiar, especialmente as mulheres", afirmou García Hermida, acrescentando que "se for um jovem político e quiser ter filhos, ou se tiver acabado de ter filhos, pode pensar duas vezes antes de se candidatar".

Mas a instituição europeia argumenta que, independentemente do género, não é necessária ou possível qualquer "autorização de licença", uma vez que são os próprios deputados que organizam o exercício do seu mandato livre.

"O Parlamento Europeu dispõe de instalações em Bruxelas, no Luxemburgo e em Estrasburgo que permitem que os pais trabalhem deixando os filhos em quartos familiares adaptados", disse um porta-voz do Parlamento Europeu à Euronews, quando questionado sobre se estava a planear alguma reforma interna.

Para a deputada francesa de esquerda, que foi mãe no ano passado, a ausência de reformas levanta um problema de representação.

"Esta falta de medidas não encoraja os jovens, especialmente as mulheres, a candidatarem-se às eleições", argumentou Chaibi.

PUBLICIDADE

De facto, a idade média de um eurodeputado em maio de 2024 é de 53 anos e apenas três deles têm menos de 30 anos.

O Parlamento Europeu afirmou que vai continuar a procurar possíveis soluções para esta questão durante o próximo mandato, uma vez que 14 Estados-Membros já dão explicitamente aos deputados europeus o direito a estas licenças, incluindo a Bélgica, a Alemanha, a Itália e a Suécia.

Na Alemanha, os deputados do Bundestag têm direito a um máximo de seis semanas de licença de maternidade antes do nascimento de um filho e a mais oito semanas depois, enquanto em Espanha, embora não seja oficialmente reconhecido, os deputados podem votar à distância enquanto estiverem ausentes do Parlamento.

"O Parlamento Europeu deveria ser um exemplo do que esperamos das empresas e dos cidadãos", afirmou Chaibi, que se vai recandidatar. "Ao não tomar qualquer medida para substituir os representantes eleitos em licença parental, a instituição europeia está a enviar o sinal errado".