França prepara cerimónias dos 80 anos do Dia D

Desembarque aliado de 6 de junho de 1944 foi ponto de viragem na II Guerra Mundial. Cerimónias dos 80 anos contam com Biden, Carlos III, Trudeau, Scholz e Zelenskyy.

A Europa prepara-se para assinalar os 80 anos do Dia D com uma semana cheia de comemorações e cerimónias.

Esta terça-feira, dois barcos de desembarque da Marinha francesa chegaram à praia que ficou conhecida como Omaha Beach, na Normandia, em França, para um ensaio da recriação do desembarque aliado.

A eles juntou-se um grupo de motos Harley Davidson antigas, do exército norte-americano, para um desfile nas praias do desembarque.

Do outro lado do canal, o mar e os céus em redor da cidade inglesa de Portsmouth fervilhavam de navios e aviões, com os veteranos britânicos a deixar a costa do Reino Unido, rumo a França.

Os veteranos participarão em desfiles, visitas a escolas e outras cerimónias - incluindo a comemoração oficial, a 6 de junho, dos desembarques de soldados dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e outras nações aliadas em cinco praias da Normandia.

Nas cerimónias oficiais, o presidente francês Emmanuel Macron recebe convidados de honra: o presidente norte-americano Joe Biden, o rei Carlos III do Reino Unido, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, ou ainda o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. A Rússia foi convidada (deixando claro que o presidente Vladimir Putin não seria bem-vindo), mas não estará representada.

No dia 6 de junho de 1944, as forças aliadas invadiram a Normandia com uma armada sem precedentes de navios, tropas e aviões para abrir um buraco nas defesas da Alemanha nazi na Europa Ocidental e acelerar derrota final dos nazis, que viria a acontecer um ano mais tarde. O Dia D, em que morreram milhares de soldados, é visto como o grande ponto de viragem na II Guerra Mundial.