O presidente francês prossegue aquela que é a primeira visita de Estado de um presidente francês à Alemanha em 24 anos, destinada a reforçar os laços entre Paris e Berlim.

No segundo dia da visita de Emmanuel Macron à Alemanha, o presidente francês visitou o memorial do Holocausto em Berlim, na companhia do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Os casais presidenciais francês e alemão prestaram homenagem aos judeus europeus mortos pelo regime de Hitler.

Nesta visita, Macron foi também recebido pelo casal franco-alemão de caçadores de nazis Beate e Serge Klarsfeld.

Durante a tarde, o casal presidencial francês irá visitar a cidade de Dresden, capital do estado da Saxónia. Esta cidade foi praticamente destruída por um bombardeamento aliado durante a II Guerra Mundial. Macron irá proferir um discurso diante da Catedral de Nossa Senhora, destruída nesse bombardeamento e mantida em ruínas pelo regime comunista da então RDA, reconstruída apenas após a reunificação de 1990.

Esta é a primeira visita de Estado de um presidente francês ao país em 24 anos. A viagem de três dias celebra os 75 anos da promulgação da Constituição alemã pós-Segunda Guerra Mundial. O objetivo é reforçar os laços com Berlim antes das próximas eleições europeias, onde se prevê um declínio das forças do centro e um aumento dos extremos, em particular da extrema-direita. Em França, o Rassemblement National de Marine Le Pen deverá ficar à frente.

A visita também teve alguns momentos mais leves, com Macron a jogar matraquilhos no domingo e a trocar camisolas de futebol para assinalar o Euro 2024, que irá começar dentro de poucas semanas na Alemanha. O último dia da viagem será dedicado a um encontro bilateral com o chanceler alemão Olaf Scholz, numa casa nos arredores de Berlim.