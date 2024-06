Os diferentes períodos de reflexão na Europa: Portugal entre os países mais restritivos

Do blackout total, dois dias antes do escrutínio, à plena liberdade de expressão, faça uma viagem pela legislação europeia sobre o período de reflexão eleitoral.

Os períodos de reflexão na campanha política antes do escrutínio, ou "purdahs" eleitorais, são comuns nos Estados-Membros da UE. Estas proibições afetam os diferentes meios de comunicação social, que deixam de poder partilhar informações sobre os candidatos ou comentar as sondagens de opinião. O objetivo é dar aos eleitores um período de reflexão sem serem influenciados por elementos externos.

De acordo com um estudo do Parlamento Europeu, a maioria dos eleitores já sabe antecipadamente em quem vai votar, mas os eleitores mais jovens, sem hábitos de voto estabelecidos, são mais suscetíveis de tomar uma decisão de última hora. Em alguns países, a decisão é tomada nos dias que antecedem a votação ou mesmo no próprio dia. Entre os países com a decisão mais tardia encontram-se a Finlândia (30%), a Suécia (33%) e os Países Baixos (42%).

Dos vinte e sete países do bloco, nove não impõem restrições ao discurso dos candidatos nos meios de comunicação social ou ao comentário de sondagens de opinião: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Lituânia, Países Baixos e Suécia. Nos restantes dezoito, os meios de comunicação envolvidos, o tipo de conteúdo e a duração do período de silêncio variam.

Os países mais rigorosos

Itália, Portugal, Eslováquia e Espanha -

Os italianos vão eleger os seus 76 deputados ao Parlamento Europeu nos dias 8 e 9 de junho. A Itália tem o período de reflexão mais longo, uma vez que a lei sobre a igualdade de tratamento proíbe a divulgação dos resultados das sondagens de opinião duas semanas antes das eleições, a partir de 25 de maio. Todas as televisões, rádios e meios de comunicação social devem também respeitar um período de silêncio sobre as eleições a partir da meia-noite de quinta-feira, 6 de junho.

Na Eslováquia, o período de silêncio começa também na quinta-feira para uma votação no sábado, 8 de junho. A partir desse momento, todos os meios de comunicação social estão proibidos de "enviar ou publicar informações sobre candidatos, partidos políticos ou coligações, a seu favor ou contra, por palavra, escrita, som ou imagem".

Em Portugal, as sondagens de opinião, as declarações dos candidatos e todos os conteúdos relacionados com as eleições não podem ser difundidos em nenhum meio de comunicação social a partir da "meia-noite do segundo dia anterior ao dia designado para as eleições", ou seja, a meia-noite de sexta-feira para uma votação no domingo, 9 de junho.

Em Espanha, os espanhóis terão acesso às últimas estimativas das sondagens até terça-feira, 4 de junho, cinco dias antes das eleições, enquanto os candidatos podem exprimir-se nos meios de comunicação social e nas redes sociais até à véspera das eleições, ou seja, até à meia-noite de sábado.

24 horas de silêncio, o prazo médio

- Croácia, Chipre, França, Grécia, Irlanda, Letónia, Malta, Polónia, Portugal e Roménia -

A maioria dos países impõe uma regra de silêncio de 24 horas aos candidatos e aos meios de comunicação social sobre os conteúdos relacionados com as eleições e as sondagens de opinião, mas com algumas variações na sua aplicação.

Em Chipre, desde 26 de maio, não é permitida a publicação de sondagens de opinião devido a um período de silêncio de sete dias que lhes é imposto. Enquanto na maioria dos países a proibição é imposta a todos os meios de comunicação social, na Grécia não diz respeito às publicações online. Na Irlanda, não é regulada por uma "lei eleitoral" propriamente dita, mas é imposto um período de silêncio nas directrizes da Broadcasting Authority. Na Roménia, o período de silêncio não se aplica a partir da meia-noite do dia anterior às eleições, mas a partir das 7 horas do próprio dia.

Em França, um "période de réserve" proíbe os altos funcionários, como os ministros ou outros agentes públicos, de exprimirem uma opinião ou de fazerem comunicações cerca de uma semana antes das eleições (27 de maio), com algumas excepções. Quanto aos candidatos, podem fazer campanha até à meia-noite de sábado.

Restrições apenas às sondagens de opinião

- Bulgária, República Checa, Hungria, Luxemburgo e Eslovénia -

Nestes países, os candidatos são autorizados a fazer campanha e a falar nos meios de comunicação social; no entanto, os resultados das sondagens de opinião não podem ser tornados públicos, pelo menos no dia das eleições europeias - é o caso da Bulgária, da Hungria e da Eslovénia. O período é mais longo para a República Checa, onde as sondagens não estarão disponíveis a partir de 5 de junho para uma votação na sexta-feira, 7 de junho, até ao dia seguinte, e no Luxemburgo, as sondagens de opinião são proibidas cinco dias antes das eleições, ou seja, 4 de junho.

Limitações e reforma eleitoral

Os períodos de silêncio (reflexão) podem ser difíceis de aplicar de um país para outro, especialmente na era das redes sociais e das ligações globalizadas. De facto, as sondagens podem ser publicadas online a partir de outro país e, por conseguinte, não são regulamentadas. É também difícil regular e moderar as redes sociais, onde, mesmo que os candidatos não se exprimam, a desinformação pode ser predominante.

O Parlamento Europeu tentou trazer mais clareza ao votar uma resolução em maio de 2022, apelando a uma reforma eleitoral a nível da União Europeia para unificar as regras relativas ao período eleitoral e ao silêncio (reflexão), bem como para implementar listas transnacionais. Esta reforma deve ser avaliada pelos Estados-Membros da UE e é pouco provável que seja aprovada rapidamente.