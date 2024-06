Viena prepara-se para a Rainbow Parade, o desfile de apoio e luta pelos direitos LGTBIQ+

De Euronews

A cidade austríaca prepara-se para celebrar no domingo a Rainbow Parade, que se realiza desde 1996, a 28.ª edição, como manifestação de apoio e luta pela igualdade de direitos LGTBIQ+.

A Rainbow Parade atravessará a Ringstrasse de Viena pela 28.ª vez. Lésbicas, gays, bissexuais, heterossexuais, transgéneros, bigéneros, intersexuais e queer unir-se-ão para demonstrar a sua aceitação, respeito e igualdade de direitos na Áustria, na Europa e em todo o mundo.

Os preparativos ainda estão em curso e as medidas de segurança foram reforçadas, um ano depois de três jovens terem sido acusados de planear um ataque terrorista em 2023.

Integrado no Mês do Orgulho a nível mundial, o evento de Viena é a maior manifestação anual da Áustria. A primeira parada gay teve lugar em 1996 e, desde então, tem atraído mais visitantes todos os anos, ultrapassando atualmente os 200 000 participantes.

O Orgulho de Viena existe desde 2007 e, desde 2010, é organizada uma “Aldeia do Orgulho” durante vários dias. Para implementar o EuroPride Vienna 2019, a Vienna Homosexual Initiative fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Stonewall.

Percurso da Rainbow Parade passa pelas grandes atrações de Viena

O percurso da marcha em Viena passa por grandes atrações turísticas da capital austríaca, como o Parlamento, a Ópera Estatal de Viena, a Bolsa de Valores de Viena e a Universidade de Viena.

Às 15:00, a marcha para em memória daqueles que já não estão entre nós. A partir das 18:00, a celebração continua na chamada “Aldeia do Orgulho”, no Parque da Câmara Municipal, com discursos de ativistas e políticos. Mais tarde, tem lugar uma colorida noite de orgulho gay em vários locais de Viena, com atuações de DJ internacionais para encerrar o dia.