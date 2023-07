Marcha do Orgulho Gay encheu as ruas de Berlim

De Euronews

Cerca de meio milhão de pessoas participaram na edição de 2023 da marcha do Orgulho Gay, em Berlim.

As ruas de Berlim encheram-se para a celebração do Christopher Street Day, aquilo que é comummente chamado desfile ou marcha do orgulho gay.

Os organizadores do encontro da capital alemã quiseram deixar claro que não vêem o evento como um desfile, mas como uma manifestação de homenagem aos tumultos de 1969 em Nova Iorque, quando a polícia invadiu violentamente um bar gay na Cristopher Street, em Manhathan.

A homossexualidade era ilegal na maior parte dos Estados Unidos na época.

Um ano depois, no aniversário dos tumultos, ocorreu a primeira marcha do Orgulho. A revolta é vista como o início do moderno movimento de libertação queer.

Com os direitos queer ainda sob ataque em muitas partes do mundo, o Christopher Street Day de Berlim homenageia esse legado.

Estima-se que meio milhão de pessoas tenha marcado presença na edição de 2023.