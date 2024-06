Conferência para a reconstrução da Ucrânia arranca na Alemanha. Zelenskyy esperado no Bundestag

De Euronews

Presidente ucraniano deverá marcar presença na conferência para a reconstrução da Ucrânia em Berlim e espera-se que discurse no parlamento alemão.

Arranca esta terça-feira na Alemanha a conferência para a reconstrução da Ucrânia, que decorre durante dois dias e tem lugar pouco antes da cimeira pela paz na Suíça, marcada para o próximo fim de semana, e da reunião do G7 sobre a Ucrânia em Itália.

A conferência em Berlim, que se realiza esta terça e quarta-feira, segue o exemplo de um evento semelhante que se realizou em Londres há cerca de um ano. O governo alemão anunciou que deverão reunir-se para a ocasião cerca de 2.000 pessoas de vários sectores, da política aos negócios. É ainda esperada a presença do presidente ucraniano no evento e também no parlamento alemão.

Zelenskyy fará a sua terceira visita a Berlim desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. O Presidente ucraniano fez um discurso em vídeo aos deputados alemães algumas semanas após o início da guerra.

Zelenskyy visitou a Ucrânia pela última vez em meados de fevereiro, altura em que assinou um acordo bilateral com o chanceler alemão OIaf Scholz, um dos vários acordos que os aliados celebraram com Kiev para assinalar o apoio a longo prazo.

"Mesmo durante os atuais tempos de guerra, a Ucrânia precisa de reconstruir continuamente casas, condutas de água, hospitais e redes elétricas”, afirmou a ministra alemã do Desenvolvimento, Svenja Schulze, em comunicado. "As pessoas querem continuar a viver no seu país e, para isso, precisam de eletricidade, água e um teto".

A tarefa de apoiar a recuperação da Ucrânia a curto e a longo prazo "é demasiado grande para ser enfrentada apenas pelos governos - e é por isso que estamos a convidar expressamente as empresas, a sociedade civil e os municípios para a conferência", acrescentou Schulze.

No ano passado, em Londres, os aliados da Ucrânia prometeram vários milhares de milhões de dólares em ajuda não militar para reconstruir as infraestruturas do país, combater a corrupção e ajudar a preparar o caminho de Kiev para a adesão à União Europeia.

Este ano, o tema das reformas permanece central. "Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a Ucrânia possa, em breve, sentar-se à mesa da União Europeia. Porque, para além do nosso apoio militar, essa é a melhor proteção que existe", declarou a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock.

Presidente da Agência para a Reconstrução da Ucrânia demite-se

Na segunda-feira, o diretor da Agência Estatal para a Reconstrução da Ucrânia, Mustafa Nayyem, anunciou a sua demissão do cargo no Facebook, citando "obstáculos sistémicos" que o impedem de exercer as competências "de forma eficaz".

E acusou mesmo o governo de Kiev de atolar a sua agência em burocracia. Nayyem queixou-se ainda de que o primeiro-ministro ucraniano o impediu de participar na conferência que começa esta terça-feira em Berlim.

A Ucrânia não tem um ministro dedicado à reconstrução desde que Oleksandr Kubrakov foi demitido, no passado mês de maio.