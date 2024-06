Zelenskyy pede ajuda para reparar rede elétrica ucraniana e evitar que o país mergulhe na escuridão

De Euronews

Em Berlim, o presidente ucraniano renovou os seus pedidos de apoio de defesa aérea para prevenir os ataques russos às infraestruturas de energia - um dos principais alvos de Moscovo.

Zelenskyy voltou a pedir ajuda aos aliados europeus mas, desta vez, não foi só para conseguir equipamentos militares: o presidente ucraniano precisa de auxílio para reparar a rede elétrica do país, severamente destruída pelos ataques russos.

Na Conferência para a Recuperação da Ucrânia, na Alemanha, Zelenskyy revelou que os danos são graves e têm comprometido a vida dos ucranianos e das empresas a operar no país.

De acordo com o Presidente ucraniano, já foram destruídos nove gigawatts de capacidade de produção de eletricidade. "Os ataques russos com mísseis e drones já destruíram nove gigawatts de capacidade. O pico de consumo de eletricidade do inverno passado foi de 18 gigawatts. Portanto, metade disso já não existe hoje", disse Zelenskyy; 80% da produção térmica e um terço da produção hidroelétrica também foram destruídas por ataques russos.

Os constantes ataques russos à rede eléctrica ucraniana têm obrigado as empresas de energia a realizar apagões contínuos em todo o país. À semelhança do que já tinha sido feito anteriormente, devido a ataques aéreos russos, a operadora nacional Ukrenergo também anunciou que vai alargar o racionamento de energia a todo o país. "Hoje, as restrições foram estendidas a toda a Ucrânia das 14:00 às 23:00".

Zelenskyy disse na conferência que, no próximo mês, a Ucrânia precisa de equipamento para as centrais de aquecimento e de eletricidade que estão atualmente fora de serviço. “Isto permitir-nos-á responder à situação aqui e agora”, afirmou.

Zelenskyy também insiste no fornecimento de mais sistemas de defesa aérea, para proteger a rede de energia de ataques russos.

O apelo do Presidente da Ucrânia já foi parcialmente atendido na terça-feira, quando as autoridades norte-americanas informaram que os Estados Unidos iriam enviar em breve à Ucrânia outro sistema de mísseis Patriot.

Ainda esta semana, Zelenskyy estará presente na Cimeira do G7, em Itália, e na Cimeira para a Paz, na Suíça.

A segurança energética e a restauração da rede elétrica da Ucrânia fazem parte dos 10 pontos do plano de paz que o Presidente ucraniano levará à cimeira na Suíça.

Os anfitriões alemães dizem ter reunido na conferência de Berlim, para a recuperação da Ucrânia, cerca de 2.000 pessoas, da política nacional e local, bem como investidores.