Os analistas concordam que os riscos orçamentais para a França aumentariam se o Rassemblement National, de Marine Le Pen, obtivesse uma maioria absoluta, embora as últimas sondagens sugiram que este resultado é improvável.

Os franceses voltaram às urnas este domingo para a segunda volta, e decisiva, das eleições legislativas. Esta votação determinará a composição da Assembleia Nacional Francesa, onde 577 lugares estão em disputa, sendo necessários 289 para uma maioria absoluta.

O que está em jogo é o futuro do cenário legislativo e económico de França.

Últimas sondagens: A extrema-direita deverá ficar aquém da maioria absoluta

Numa manobra tática para evitar a divisão de votos contra a extrema-direita, a aliança centrista de Macron e a Nova Frente Popular de esquerda retiraram mais de 200 candidatos da segunda volta das eleições desta semana, criando aquilo a que se chama em França a frente republicana.

As projeções baseadas em cinco sondagens recentes indicam que o Rassemblement National, de extrema-direita, e os seus aliados deverão obter entre 190 e 250 lugares. No entanto, tal seria insuficiente para atingir o limiar de 289 lugares necessário para aprovar legislação sem problemas.

A líder do Rassemblement National, Marine Le Pen, numa entrevista ao canal de televisão francês CNews, alertou para a possibilidade de um impasse político: "Se ninguém conseguir uma maioria absoluta, e se formos os únicos a conseguir, não será aprovada nenhuma lei."

A Nova Frente Popular, de esquerda, deverá conquistar entre 140 e 200 lugares, enquanto o grupo centrista, de Macron, deverá assegurar entre 95 e 162 lugares.

Os resultados da segunda volta das eleições irão influenciar grandemente as políticas económicas e as perspetivas do mercado francês, como sugerem os analistas e economistas.

Parlamento suspenso ou maioria absoluta do RN: Implicações para a economia francesa

Bill Diviney, economista séniod do ABN Amro, e Sonia Renoult, estratega de taxas, explicam que cenários estão em cima da mesa sem uma maioria absoluta. "A falta de uma maioria absoluta impediria significativamente o partido de implementar a sua agenda política radical. Isto deverá evitar uma crise fiscal ao estilo de Liz Truss/Reino Unido."

Mesmo que o RN assegure uma maioria absoluta, o ABN Amro acredita que a dinâmica do mercado e a regulamentação da UE evitariam provavelmente o pior cenário possível. No entanto, reconhece que haverá mais derrapagens fiscais em comparação com a atual administração.

Após a primeira ronda, o spread franco-alemão a 10 anos diminuiu cerca de 5 pontos de base para 75 pontos de base, mas o ABN Amro espera que volte a aumentar nos próximos trimestres.

De acordo com Alexandre Stott, estratega de mercado da Goldman Sachs, o foco imediato de qualquer governo recém-formado será o orçamento para 2024.

O governo cessante pretendia reduzir o défice para 5,1% do PIB, contra 5,5% em 2023, com um corte nas despesas de 0,3% do PIB anunciado em fevereiro.

Um Parlamento suspenso poderia levar a uma ligeira derrapagem orçamental em relação a esta orientação. Em contrapartida, espera-se que um governo de maioria RN implemente prontamente uma proposta de redução do IVA sobre a energia, que custaria cerca de 0,4% do PIB anualmente, sem medidas compensatórias em termos de receitas, o que conduziria a uma maior pressão sobre as finanças públicas.

"Uma maioria absoluta na Assembleia Nacional daria ao RN poder discricionário para implementar algumas das propostas dispendiosas da sua plataforma, como a revogação da reforma das pensões de 2023", escreveu Stott.

A Goldman Sachs estima que a dívida pública francesa poderá ultrapassar os 115% do PIB até 2026, com uma maioria absoluta de extrema-direita.

O rácio dívida/PIB em França está em foco com a mudança política

Segundo Stott, existe uma incerteza significativa em torno da política orçamental em 2026 e nos anos seguintes, uma vez que um impasse político num parlamento suspenso poderia levar a novas eleições legislativas e a um governo diferente no segundo semestre de 2025.

Além disso, a perspetiva das eleições presidenciais de 2027 poderia enfraquecer os incentivos de qualquer governo para efetuar uma consolidação orçamental substancial.

Stott descreve três canais potenciais para as eleições terem impacto na inflação. Em primeiro lugar, a proposta de redução de 14,5 pontos percentuais do IVA da RN sobre a energia - que representa 10% do cabaz do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor - poderá reduzir temporariamente a inflação global francesa em até 1,4 pontos percentuais.

Em segundo lugar, o impacto nulo a negativo esperado sobre a procura agregada em ambos os resultados possíveis poderia reduzir ligeiramente a inflação de base.

Em terceiro lugar, algumas das propostas do RN em matéria de política de concorrência e de imigração, apesar de entrarem parcialmente em conflito com o direito comunitário, poderão aumentar a inflação de base.