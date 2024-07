Depois de a Finlândia ter legalizado o recuo de migrantes, há quem receie um "precedente perigoso"

A nova lei finlandesa para lidar com casos de migração instrumentalizada fez soar o alarme devido às suas disposições de grande alcance.

"Devíamos ser todos mais finlandeses no que respeita à segurança". Foi assim que Ursula von der Leyen descreveu a capacidade da nação nórdica para lidar com a Rússia e gerir a sua fronteira comum de 1340 quilómetros. Estas capacidades foram testadas e comprovadas desde que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia, alimentando um sentimento coletivo de urgência no flanco oriental da União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia invocou a mesma frase em abril, quando visitou Lappeenranta, uma pequena cidade perto da fronteira, acompanhada pelo primeiro-ministro Petteri Orpo. Numa conferência de imprensa conjunta, von der Leyen condenou firmemente os "ataques híbridos" de Moscovo e apoiou a resposta de Helsínquia para os contrariar.

Durante o outono, a Finlândia registou um afluxo súbito de centenas de migrantes que tentaram atravessar a fronteira. Vieram de países distantes, como a Somália, o Iraque, o Iémen e a Síria, e foram persuadidos pelas autoridades russas a fazer a viagem até ao outro lado. A crise de novembro, amplamente considerada como um esforço concentrado do Kremlin para semear o caos no Estado da NATO, levou ao encerramento de todos os pontos de passagem.

"Encontrar o equilíbrio certo entre a segurança das fronteiras externas e o respeito pelas nossas obrigações internacionais é essencial", afirmou von der Leyen. "E estou confiante de que estão a fazer todos os esforços para garantir que esse equilíbrio seja alcançado".

Apenas três meses após a visita de von der Leyen, o equilíbrio de que falou desapareceu.

Temendo uma repetição da emergência do outono, o Governo de Orpo apresentou, em maio, uma nova lei que, em situações excepcionais de instrumentalização, dará poderes aos guardas de fronteira para impedirem os requerentes de asilo de atravessarem o território finlandês e recusarem o registo dos seus pedidos de proteção internacional.

O projeto de lei desencadeou um debate aceso, uma vez que juristas, especialistas em migração e organizações humanitárias denunciaram a proposta como uma violação flagrante das normas europeias e internacionais.

O governo estava bem ciente disso: a lei foi classificada como um "ato de exceção" devido ao seu inerente conflito com a Constituição e exigia uma maioria de cinco sextos no Parlamento finlandês. Apesar do coro de críticas dentro e fora do país, a iniciativa avançou e acabou por receber167 votos a favor e 31 contra.

A legislação entrou em vigor a 22 de julho e, desde então, tem permanecido inativa, à espera de ser ativada para fazer face a uma crise fronteiriça inesperada.

Mas a sua mera aprovação fez soar o alarme, com muitas vozes a lamentarem o facto de, para todos os efeitos, a Finlândia ter legalizado a repulsão de migrantes.

Nunca mais

A nova lei foi concebida como um instrumento de combate à migração instrumentalizada: pode ser acionada quando existe uma "suspeita justificada" de que um país estrangeiro está a tentar imiscuir-se nos assuntos internos da Finlândia, constituindo uma ameaça à sua soberania e segurança nacional. A aplicação é limitada no espaço (o Governo tem de definir uma secção da extensa fronteira finlandesa) e no tempo (um mês ou logo que a ameaça desapareça).

Uma vez ativada a lei, os guardas fronteiriços são obrigados a garantir que a entrada de migrantes instrumentalizados é "impedida" - o que, na prática, pode significar que a entrada é retardada.

Os requerentes de asilo que já tenham entrado em território finlandês têm de ser "imediatamente afastados" e encaminhados para outro local, presumivelmente perto da fronteira, para análise dos seus pedidos. A expulsão não pode ser objeto de recurso, mas pode ser reavaliada. "A expulsão será aplicada independentemente do pedido de reavaliação", diz o texto.

Neste contexto, todos os pedidos de asilo serão recusados, exceto se

O pedido de reavaliação seja aceite.

O requerente for menor de idade, portador de deficiência ou se encontrar numa "situação particularmente vulnerável".

Se o requerente for reenviado, estará "em perigo real" de ser sujeito à pena de morte, à tortura ou a qualquer outro tipo de tratamento desumano.

No outono de 2023, a Finlândia assistiu a um afluxo de migrantes que tentavam entrar no país vindos da Rússia. Jussi Nukari/Lehtikuva

"Esta nova lei prepara a Finlândia para a possibilidade de a Rússia continuar a exercer pressão durante muito tempo e de forma mais grave e em maior escala", afirmou um porta-voz do Ministério do Interior em resposta a uma série de perguntas. "Não podemos aceitar que as pessoas sejam utilizadas como instrumentos em ações híbridas".

Durante o processo de elaboração, explicou o porta-voz, o governo analisou "outros meios possíveis" para lidar com a migração instrumentalizada, mas concluiu que esses planos alternativos não seriam suficientes porque "a atual legislação nacional e internacional carece de procedimentos suficientes".

Para Helsínquia, o projeto de lei de emergência preenche esta lacuna gritante e dota as autoridades da base jurídica necessária para agir de forma decisiva em tempos de crise. O país está determinado a nunca mais ver 1300 migrantes sem visto atravessarem da Finlândia para a Rússia, como aconteceu no ano passado. No entanto, desde o encerramento de todos os pontos de passagem, as chegadas irregulares caíram para zero, o que suscita questões sobre a necessidade de uma ação de grande alcance.

Abrir um precedente

Desde a sua conceção até à sua aprovação, a lei tem sido objeto de intensas críticas.

As obrigações de impedir a entrada de migrantes instrumentalizados e de recusar os seus pedidos de asilo foram alvo de críticas porque, se forem aplicadas, violarão o princípio de não repulsão, que proíbe os países de deportar refugiados para um local onde a sua vida possa estar em perigo. Este princípio, reconhecido na Convenção de Genebra, na Convenção contra a Tortura e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, entre outros textos, é considerado o principal escudo contra a prática do "pushback".

Além disso, a lei pode violar a proibição de expulsões coletivas, uma vez que pode levar à deportação em massa de todos aqueles que se considera serem um peão nos jogos maliciosos do Kremlin - sem ter em conta factores individuais.

"As expulsões põem em perigo vidas: como testemunhámos noutros pontos de passagem fronteiriços, incluindo na região, as práticas de expulsão expõem as pessoas a graves riscos em matéria de direitos humanos e podem conduzir à morte ou a outros danos corporais", afirmou um porta-voz do ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, salientando que todas as pessoas, incluindo as designadas "instrumentos de influência", têm o direito de procurar refúgio e de apresentar um pedido.

Desviar-se destas normas "não só é contrário ao direito internacional e europeu, como também cria um precedente perigoso para a erosão dos direitos dos refugiados a nível mundial".

O ónus imposto aos guardas de fronteira também foi contestado.

O Conselho Finlandês para os Refugiados considera que a lei impõe uma "responsabilidade irrazoável e arriscada" aos guardas, uma vez que lhes será pedido que efetuem análises preliminares e identifiquem vulnerabilidades em circunstâncias imprevisíveis e de rápida evolução na fronteira. Além disso, é "improvável" que os requerentes, que chegam à Rússia vindos de países devastados pela guerra, consigam fornecer os documentos necessários, quer sejam físicos ou electrónicos, para defender o seu caso.

Em declarações à Euronews, a Guarda de Fronteiras finlandesa excluiu a perspetiva de deportações coletivas e insistiu que apenas ocorrerão "expulsões individuais" após "avaliações caso a caso". O corpo está atualmente a ser treinado de acordo com as "características especiais" da lei e "pode ser dada formação adicional durante a implementação".

Silêncio em Bruxelas

As contradições jurídicas, como a falta de meios que prejudica o acesso a recursos efetivos, estão longe de ser o único aspeto "extraordinário" do projeto de lei, diz Martti Koskenniemi, professor emérito de direito internacional na Universidade de Helsínquia.

Em vez de promover o texto polémico, o governo de Orpo poderia ter instaurado um estado de emergência para dar aos guardas de fronteira uma maior margem de manobra nas suas operações. No entanto, a Constituição finlandesa estabelece que, em caso de estado de emergência, as medidas provisórias devem ser "compatíveis" com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos.

"O governo optou pelo caminho menos dramático, que é abrir uma exceção à Constituição, para decretar excepções mais dramáticas aos direitos humanos internacionais, que não poderiam ter sido tomadas se o estado de emergência mais dramático tivesse sido declarado", disse Koskenniemi à Euronews. "É paradoxal. Viola o sentido de propriedade legal".

"O Parlamento finlandês cometeu um erro e é um erro jurídico", acrescentou o professor. "É um ponto negro na história constitucional finlandesa. E não tenho dúvidas de que será corrigido - mais cedo ou mais tarde".

Mas quem deve fazer essa correção?

Von der Leyen e Orpo visitaram juntos a fronteira finlandesa em maio deste ano. European Union, 2024.

A Comissão Europeia, que tem a tarefa de garantir que a legislação nacional respeita as normas da UE, manteve-se em silêncio no debate, enquanto se aguarda a conclusão de uma análise interna. O executivo lança regularmente processos de infração contra países que infringem a legislação da UE, como aconteceu várias vezes com a Hungria.

No entanto, estas decisões podem ser influenciadas por considerações políticas. Petteri Orpo e Ursula von der Leyen pertencem à mesma família política, o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, que fez da gestão das fronteiras um pilar da sua campanha para 2024.

A reforma da política de migração e asilo liderada por von der Leyen contém artigos precisos para lidar com casos de instrumentalização, uma exigência fundamental dos Estados de Leste. Ao abrigo do Regulamento de Crise, os Estados-membros terão mais tempo para registar e analisar os pedidos de asilo sem deixar os requerentes entrar em território nacional.

Mas a revisão, que abrange meticulosamente todas as fases do processo de asilo, não prevê a rejeição automática dos pedidos, e muito menos a autorização para recuar.

"Estas derrogações darão aos Estados-membros meios sólidos e específicos para proteger as nossas fronteiras externas", disse um porta-voz da Comissão à Euronews.

"Embora permitindo derrogações específicas, os Estados-membros devem garantir o acesso efetivo e genuíno ao procedimento de proteção internacional, em conformidade com o artigo 18 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e com a Convenção de Genebra".