Finlândia aprova lei polémica para recusar imigrantes na fronteira com a Rússia

Os deputados finlandeses aprovaram um projeto de lei controverso que permitirá aos guardas de fronteira recusar a entrada de imigrantes de países terceiros provenientes da vizinha Rússia.

O objetivo da lei é introduzir medidas temporárias que impeçam a entrada de imigrantes no país nórdico, em resposta ao que Helsínquia considera ser uma "guerra híbrida" da Rússia.

O governo finlandês afirma que Moscovo está a canalizar migrantes sem documentos para a fronteira entre os dois países para orquestrar uma vaga de imigração. A maior parte destes migrantes são provenientes de países de África e do Oriente Médio, como Iraque, Síria, Iémen, Turquia e Somália.

A lei permite que os guardas de fronteira finlandeses rejeitem pedidos de asilo de imigrantes nos pontos de passagem em determinadas circunstâncias.

No entanto, não poderão alegadamente recusar a entrada a crianças, pessoas com deficiência e quaisquer migrantes considerados, pelos guardas de fronteira, em situação vulnerável.

A lei estará em vigor por um ano e foi aprovada por 167 deputados finlandeses - o mínimo necessário para ser aprovada no parlamento finlandês de 200 lugares.

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, invocou a segurança nacional para argumentar que a lei era necessária para fazer face às manobras russas de introduzir deliberadamente os imigrantes na fronteira fortemente vigiada.

A lei foi recebida com controvérsia, uma vez que os opositores, incluindo académicos, juristas e grupos de defesa dos direitos humanos, afirmam que entra em conflito com a Constituição da Finlândia, com os compromissos internacionais em matéria de direitos humanos estabelecidos pelas Nações Unidas e com os compromissos assumidos pela UE e assinados pela Finlândia.

Michael O'Flaherty, o Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, já tinha manifestado a sua preocupação com o projeto de lei e apelado contra a sua adoção.

No ano passado, a Finlândia fechou a fronteira terrestre de 1340 quilómetros com a Rússia, depois de mais de 1.300 imigrantes sem documentação adequada, ou vistos, terem entrado no país em três meses, poucos meses depois de a nação ter aderido à NATO.

A Finlândia atua como fronteira externa da União Europeia no norte.