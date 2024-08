Jogos Olímpicos de Paris: triunfos do atletismo levam os EUA ao topo do quadro de medalhas

De Euronews com AP

Os Estados Unidos conquistaram os ouros nos 1.500 metros masculinos e nos 200 metros femininos, chegando a 24, seguidos pela China, Austrália e França.

PUBLICIDADE

Cole Hocker, da equipa dos Estados Unidos, foi o vencedor da prova olímpica de atletismo de terça-feira à noite, ultrapassando os favoritos Jakob Ingebrigsten e Josh Kerr até à meta nos 1500 metros.

Hocker venceu a corrida num recorde olímpico de 3 minutos e 27,65 segundos, passando de quinto para primeiro nos últimos 300 metros, batendo o seu recorde pessoal por mais de 3 segundos.

Hocker bateu Kerr por 14 segundos, enquanto Ingebrigsten, que marcou o ritmo nos primeiros 1.200 metros, terminou em quarto lugar, atrás do americano Yared Nuguse.

Gabby Thomas também venceu os 200 metros femininos, com um tempo de 21,83 segundos, juntando o ouro ao bronze conquistado em Tóquio há três anos.

A atleta de 27 anos, licenciada em Harvard e com um mestrado em saúde pública, assumiu definitivamente a liderança na curva e nunca foi desafiada na reta final.

Miltiadis Tentoglou, da Grécia, compete na final do salto em comprimento para homens nos Jogos Olímpicos de verão de 2024 AP/Matthias Schrader

A Grécia também ficou em êxtase com a vitória de Miltiadis Tentoglou no salto em comprimento masculino, que garantiu a primeira medalha de ouro do país em Paris 2024. Tentoglou tornou-se o segundo homem, depois de Carl Lewis, a ganhar dois títulos olímpicos consecutivos no salto em comprimento.

Mas a alegria da delegação grega foi parcialmente manchada pela notícia de um atleta suspenso devido a um teste de doping positivo. O seu nome não foi divulgado.

Noutras notícias do atletismo, Rana Reider, o treinador dos campeões olímpicos Andre De Grasse e Marcell Jacobs, foi banido dos Jogos Olímpicos devido a alegações de má conduta sexual.

Trio holandês defende título olímpico de corrida por equipas

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland, da Holanda, defenderam a medalha de ouro olímpica de sprint por equipas em grande estilo na noite de terça-feira, derrotando facilmente o trio britânico Ed Lowe, Hamish Turnbull e Jack Carlin e batendo o seu próprio recorde mundial estabelecido no início da noite.

Os holandeses já tinham uma grande vantagem na corrida de três voltas quando van den Berg arrancou da frente, e Lavreysen limitou-se a aumentar ainda mais a vantagem. Quando saiu do caminho, Hoogland foi deixado para cruzar a linha de chegada.

O seu tempo de 40,949 segundos bateu a marca de 41,191 que os holandeses tinham estabelecido na sua prova de aquecimento contra o Canadá.

Os holandeses Roy van den Berg, Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland cruzam a meta AP/Ricardo Mazalan

Lutador cubano conquista quinto ouro histórico

Mijain Lopez terminou a sua carreira em grande. O cubano de 41 anos derrotou Yasmani Acosta Fernandez, do Chile, por 6-0 na final de 130 kg e conquistou a sua quinta medalha de ouro consecutiva na luta greco-romana. Torna-se assim o primeiro atleta olímpico de sempre a ganhar o ouro numa prova em cinco Jogos consecutivos. Depois do combate, colocou os seus sapatos no centro do tapete, simbolizando a sua reforma.

Final do futebol feminino será Brasil x EUA

O Brasil enfrentará os Estados Unidos na final do torneio olímpico de futebol feminino depois de vencer a campeã mundial Espanha por 4 a 2.

Gabi Portilho, Adriana e Kerolin marcaram no Stade de Marseille, depois de um golo contra de Irene Paredes ter colocado a bicampeã de prata em vantagem.

A vitória significa que a estrela brasileira Marta terá a oportunidade de encerrar a sua brilhante carreira internacional competindo pelo ouro, depois de ter sido suspensa nos quartos de final e nas semifinais.

Priscila, do Brasil, reage depois de perder uma oportunidade de marcar um golo durante um jogo de futebol feminino da semifinal entre o Brasil e a Espanha AP/Julio Cortez

França, Alemanha, Sérvia e EUA nas meias-finais do basquetebol masculino

França teve dois dias difíceis após a derrota para a Alemanha na fase de grupos. Mas transformou-os, possivelmente, nas atuações mais bonitas do torneio olímpico até agora.

Guerschon Yabusele marcou 22 pontos depois de ter sido integrado na equipa titular, Victor Wembanyama obteve 12 ressaltos e a França derrotou o Canadá por 82-73, avançando para a segunda semifinal consecutiva do torneio olímpico de basquetebol masculino.

As meias-finais têm início esta quarta-feira. França defronta a Alemanha às 17h30 (CET), enquanto a Sérvia joga contra os EUA às 21 horas (CET).