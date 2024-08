Restaurantes de Paris ainda não estão a sentir os benefícios olímpicos prometidos

Depois de uma enorme quebra em junho e julho devido às medidas de segurança, alguns restaurantes próximos dos locais de competição da capital só agora estão a registar um ligeiro aumento do número de visitantes.

Num dia de semana típico, o restaurante grego Apollon, situado a algumas centenas de metros da Torre Eiffel, costuma ter uma fila enorme a serpentear a rua. Mas, tal como muitos restaurantes de Paris durante o verão olímpico, o negócio caiu a pique.

Esperavam-se mais de 15 milhões de visitantes na capital francesa durante os Jogos, mas, segundo vários proprietários de restaurantes e bares, o boom que esperavam não se concretizou.

"Há um ano que nos estamos a preparar para o afluxo de turistas", disse o proprietário do Apollon, Aristotelis Stamkopoulos, à Euronews. "Temos estado a recrutar pessoas e a recusar a saída de pessoal."

Mas os esforços não estão a ser completamente justificados. "Notámos que, em junho e julho, o número de visitantes diminuiu claramente, variando entre 30% e 60% em determinados dias. Desde o início dos eventos, temos visto um ligeiro aumento em comparação com as épocas anteriores, o que tem ajudado a suavizar a nossa atividade comercial.", conclui.

O 7.º arrondissement da capital pode estar próximo de alguns dos principais locais de competição, mas as medidas de segurança limitaram a circulação de pessoas na zona, dificultando o acesso dos turistas às ruas e obrigando muitos residentes a fugir durante o período dos Jogos.

Muitos visitantes da zona depararam-se com cercas metálicas, postos de controlo da polícia e pedidos de um passe digital necessário para aceder a certas zonas do centro de Paris antes da cerimónia de abertura.

Os clientes sentam-se à porta de um restaurante por detrás de algumas barreiras de segurança remanescentes numa rua ao longo do rio Sena.

"Os restaurantes são como o metro: está tudo vazio"

Um restaurante clássico francês, situado a duas ruas do Apollon, teve de retirar a sua esplanada devido a medidas de segurança, o que significou uma perda de cerca de 62% da sua capacidade de lugares sentados.

"A esplanada é muito importante para a nossa clientela. A falta dela desencoraja muita gente e é uma perda de negócio", disse um empregado de mesa. "É muito arbitrário e aleatório, não percebemos como é que as zonas foram decididas. No nosso caso, do outro lado da rua, o restaurante tem uma esplanada e nós não", disse à Euronews, apontando para um estabelecimento concorrente cheio de turistas a aproveitar o sol.

Para compensar as perdas, o restaurante aumentou os preços em 30%, mas também o horário de fecho está a ser afetado.

"Por vezes, fechamos muito mais cedo do que o habitual, devido à falta de clientes. Pode ser bom acabar mais cedo, mas quando se torna regular, deixa um sabor amargo", diz.

Era de prever que os Jogos Olímpicos atraíssem muitos turistas à capital francesa, mas expetativa e a realidade são muito diferentes. "Os restaurantes são como o metro: está tudo vazio. Estamos a tirar partido de uma Paris vazia, mas esperemos que os clientes voltem porque, sem eles, não podemos trabalhar", conta.

Florent, o proprietário de outro restaurante ao lado, Le Centenaire, explicou que também perdeu a utilização da sua esplanada e, por isso, um terço da sua capacidade de lugares sentados.

Nesta rua em particular, as autoridades decidiram que os estabelecimentos comerciais situados nos números pares seriam autorizados a ter uma área de estar exterior, enquanto os endereços ímpares teriam de encerrar os seus.

O resultado é um sentimento de injustiça e de incompreensão entre os que ficaram a perder. Mas nem todos estão desanimados; o dono de um restaurante na mesma zona afirma que tem estado cheio desde o início dos Jogos Olímpicos.

"Desde a abertura dos Jogos, registou-se um pequeno aumento de 20% a 30% de clientes em relação ao ano passado", afirma Kevin Angot, proprietário do restaurante Bar du Central.

"Em junho e julho, registámos uma queda de 30 a 40% em relação ao ano passado, mas no geral, tivemos um resultado bastante positivo durante o período dos Jogos Olímpicos", acrescenta.

Noutras zonas, fora dos locais de competição, a situação é muito mais sombria.

Baptiste, proprietário de um bar de vinhos no 11.º arrondissement, na parte oriental de Paris, diz que perdeu mais de 40% das suas receitas habituais em julho, devido à falta de habitantes locais na zona e à invulgar escassez de turistas, muitos dos quais não se aventuram fora das zonas de competição.

No entanto, de um modo geral, os proprietários de restaurantes continuam esperançosos para as próximas semanas, com os Jogos Paraolímpicos previstos para decorrerem de 28 de agosto a 8 de setembro.

Alguns até têm fé que os Jogos Olímpicos terão benefícios duradouros.

"Sinto-me tranquilo como empresário porque Paris está a receber uma publicidade insana em todo o mundo devido ao sucesso dos Jogos Olímpicos. Penso que muitas pessoas virão visitar-nos nos próximos anos", afirma Stamkopoulos, da Apollon.

David Zenouda, vice-presidente da UMIH, um sindicato que representa a indústria hoteleira e de restauração na região de Paris, esperava mais. "Há, de facto, alguma desilusão porque esperávamos trabalhar muito mais, mas ainda é muito cedo para tirar uma conclusão geral", disse à Euronews

E ainda tem esperança nos próximos meses. "Penso que os turistas que estavam relutantes em vir para os Jogos Olímpicos talvez vejam que as coisas estão a correr bem e podemos ter um bom fluxo no final do ano e no início de 2025".

De acordo com uma estimativa inicial da Choose Paris, a agência de turismo da capital, a cidade registou um aumento de 20% no número de visitantes no final de julho, em comparação com o mesmo período de 2023.