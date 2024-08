Lin Yu-ting avança para a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos depois de polémica sobre género

De Euronews com AP

Um dia depois de Imane Khelif, da Argélia, ter chegado à final dos pesos médios femininos do boxe, Lin derrotou Esra Yildiz Kahraman, da Turquia, por 5-0, na categoria de pesos pluma. No atletismo, Quincy Hall venceu os 400 metros masculinos para os EUA após uma recuperação incrível.

A modalidade olímpica de boxe na categoria feminina trouxe polémicas relacionadas com o género das atletas. Primeiro foi Imane Khelif, na categoria peso médio, e depois Lin Yu-ting na categoria peso pluma. Ambas ultrapassaram a polémica e avançam para a fase final da competição.

A pugilista taiwanesa Lin Yu-ting avançou para a luta pela medalha de ouro na categoria de pesos pluma femininos, vencendo o seu terceiro combate consecutivo. Lin derrotou Esra Yildiz Kahraman, da Turquia, por 5-0, na quarta-feira à noite e vai lutar pelo ouro no sábado, defrontando a polaca Julia Szeremeta.

Já Imane Khelif, da Argélia, chegou à final do peso médio feminino (até 66kg), na terça-feira, também com uma terceira vitória consecutiva em Paris. A sua disputa pelo ouro será no domingo com a chinesa Liu Wang.

Lin e Khelif venceram todos os assaltos nos seus três combates olímpicos, apesar das enormes distrações criadas pelas consequências da decisão da Associação Internacional de Boxe, banida dos Jogos Olímpicos no ano passado, de desqualificar ambas dos campeonatos mundiais por alegadamente terem falhado um teste de elegibilidade.

Tal como Khelif, Lin nunca foi uma campeã dominante na sua modalidade, mas isso não impediu que muitos observadores as classificassem como máquinas de boxe imparáveis durante os Jogos Olímpicos.

Na verdade, Lin, de 28 anos, é uma pugilista amadora veterana que venceu campeonatos mundiais em 2018 e 2022 durante uma década sólida ao mais alto nível do desporto.

Luta pelo primeiro lugar no quadro de medalhas aquece entre os EUA e a China

A China e os Estados Unidos continuam a lutar pelo topo do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris.

A equipa dos EUA subiu ao pódio na categoria de perseguição, em ciclismo de pista, por equipas feminina. O país também conquistou o ouro nos 400 metros masculinos, de atletismo, com uma recuperação incrível de Quincy Hall.

A China respondeu com vitórias no halterofilismo masculino de 61 kg, com Li Fabin, halterofilismo feminino de 49 kg, com Hou Zhihuie e na natação artística, na categoria sincronizada.

Do lado da União Europeia, os Países Baixos conquistaram um novo ouro na canoagem feminina, reduzindo a diferença em relação à Itália, embora a anfitriã França continue a ser o país mais bem sucedido do grupo.

