"O bullying pode destruir as pessoas", diz a pugilista olímpica Imane Khelif à SNTV

De Euronews com AP

A pugilista olímpica Imane Khelif afirmou que a onda de ódio que enfrentou por causa de percepções erradas sobre o seu género "prejudica a dignidade humana" e apelou ao fim do bullying contra os atletas, depois da repercussão internacional que se abateu sobre ela.

PUBLICIDADE

A pugilista olímpica argelina Imane Khelif falou sobre a sua tumultuosa e extraordinária experiência olímpica, no domingo à noite numa entrevista à SNTV, o parceiro de vídeo desportivo da The Associated Press.

"Envio uma mensagem a todas as pessoas do mundo para que respeitem os princípios olímpicos e a Carta Olímpica, para que se abstenham de intimidar todos os atletas, porque isso tem efeitos, efeitos enormes", disse Khelif.

Pode destruir as pessoas, pode matar os pensamentos, o espírito e a mente das pessoas. Pode dividir as pessoas. Por isso, peço-lhes que se abstenham de praticar bullying e ponto final Imane Khelif Pugilista olímpica argelina

"Pode destruir as pessoas, pode matar os pensamentos, o espírito e a mente das pessoas. Pode dividir as pessoas. Por isso, peço-lhes que se abstenham de praticar bullying e ponto final".

Khelif também agradeceu ao Comité Olímpico Internacional e ao seu presidente, Thomas Bach, por a terem apoiado incondicionalmente, enquanto o antigo organismo que dirigia o boxe olímpico, que foi banido, alimentava o furor em torno da sua participação em Paris.

Khelif já conquistou a sua primeira medalha olímpica com duas vitórias em Paris, apesar dos apelos à sua expulsão dos Jogos com base em conceções erradas sobre o seu género. Na terça-feira à noite, Khelif volta a lutar nas meias-finais dos 66 kg femininos em Roland Garros.

Imane Khelif, da Argélia, depois de derrotar Anna Hamori, da Hungria, no combate de boxe feminino de 66 kg nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, sábado, 3 de agosto de 2024. John Locher/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Com a mesma garra que define seu estilo no ringue, Khelif deixou claro várias vezes que não permitirá que falatórios ou acusações a impeçam de tentar conquistar a primeira medalha de ouro olímpica da Argélia no boxe feminino.

As vitórias de Khelif e da também pugilista Lin Yu-ting, do Taipé Chinês, no ringue em Paris, tornaram-se das maiores histórias dos Jogos Olímpicos.

As duas mulheres são temas constantes de discussões desinformadas, baseadas em afirmações infundadas sobre o seu género, o que as levou a uma divisão mais ampla sobre a mudança de atitudes em relação à identidade de género e aos regulamentos no desporto.

O discurso inflamado tem origem em alegações da Associação Internacional de Boxe, que foi permanentemente banida dos Jogos Olímpicos, segundo as quais ambas falharam num teste de elegibilidade não especificado para a competição feminina nos campeonatos mundiais do ano passado.

Khelif recusou-se a responder quando lhe perguntaram se tinha sido submetida a outros testes para além dos testes de doping, dizendo que não queria falar sobre isso.

Embora esteja ciente da discussão mundial que está a ser travada a seu respeito, Khelif disse que não viveu pessoalmente o alvoroço das redes sociais e o debate em torno dos seus desempenhos em Paris por boas razões.

Imane Khelif, da Argélia, celebra depois de derrotar Anna Hamori, da Hungria, no combate de boxe feminino de 66 kg dos Jogos Olímpicos de verão de 2024, no sábado, 3 de agosto John Locher/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Honestamente, não sigo as redes sociais", disse. "Há uma equipa de saúde mental que não nos deixa seguir as redes sociais, especialmente nos Jogos Olímpicos, seja eu ou outros atletas. Estou aqui para competir e obter um bom resultado".

Khelif começou sua conturbada corrida olímpica na última quinta-feira com uma vitória sobre Angela Carini da Itália, que abandonou a luta depois de apenas 46 segundos.

Carini disse mais tarde que estava arrependida da sua decisão e que queria pedir desculpa a Khelif.

Esse final invulgar fez rugir a conversa em torno de Khelif, suscitando comentários de personalidades como o antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, a escritora de "Harry Potter", J.K. Rowling, e outros que afirmaram falsamente que Khelif era um homem ou transgénero.

PUBLICIDADE

O Comité Olímpico Internacional (COI) declarou repetidamente que os lutadores estavam qualificados para participar nos Jogos Olímpicos e denunciou os padrões de testes obscuros e a governação pouco transparente da IBA - que foi totalmente banida dos Jogos Olímpicos no ano passado -, num castigo sem precedentes para um organismo dirigente.

Khelif sentiu claramente o peso do escrutínio mundial sobre si, e a sua vitória sobre Hamori pareceu ser catártica. Depois de levantar a mão, Khelif foi para o centro do ringue, acenou aos fãs, ajoelhou-se e bateu com a palma da mão na tela, com o sorriso a transformar-se em lágrimas.

"Não conseguia controlar os meus nervos", disse Khelif. "Porque depois do frenesim mediático e da vitória, houve uma mistura de alegria e, ao mesmo tempo, fiquei muito afetada, porque, sinceramente, não foi nada fácil passar por isto. Foi algo que fere a dignidade humana. E foi isso que me tocou no final do jogo"

A atleta competiu em eventos da IBA durante vários anos sem problemas até ter sido abruptamente suspensa dos campeonatos mundiais do ano passado. O organismo dominado pela Rússia - que tem enfrentado anos de confrontos com o COI - recusou-se a fornecer qualquer informação sobre os testes.

PUBLICIDADE

A federação nacional de boxe da Argélia continua a ser membro da IBA.

A pugilista argelina Imane Khelif após uma entrevista à SNTV nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, domingo, 4 de agosto de 2024, em Paris, França. (AP Photo/Vadim Gh Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Do futebol para o boxe, contra a vontade do pai

Khelif é natural da zona rural do noroeste da Argélia e cresceu a jogar futebol até se apaixonar pelo boxe.

Contra a vontade do pai, viajava 10 quilómetros de autocarro para treinar para os combates numa cidade vizinha.

Depois de chegar ao nível mais alto do desporto no final da adolescência, teve dificuldades no início da sua carreira antes de atingir um nível de elite.

PUBLICIDADE

Khelif tem sido uma competidora internacional sólida, se não espetacular, durante seis anos, e perdeu para a eventual medalhista de ouro Kellie Harrington da Irlanda nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O seu próximo combate em Paris é contra Janjaem Suwannapheng da Tailândia. Se vencer novamente, vai lutar por uma medalha de ouro na sexta-feira à noite.