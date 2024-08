Tebogo, do Botswana, supera Lyles e vence os 200 metros masculinos

Noah Lyles terá testado positivo para a COVID-19 dois dias antes da corrida. Além do atletismo, dia de competições fica marcado ainda pelo basquetebol e pelo ciclismo de pista onde Portugal conseguiu uma medalha de prata.

Os Estados Unidos, líderes na tabela de medalhas, sofreram uma dolorosa derrota nos 200 metros masculinos, com Letsile Tebogo, do Botswans, a terminar à frente da estrela americana Noah Lyles, preferido à medalha de ouro.

Lyles terá testado positivo para a Covid-19 dois dias antes da corrida, com arrepios, dores e dores de garganta.

Lyles "orgulhoso" da medalha bronze apesar da COVID-19

Com uma máscara, Lyles disse aos jornalistas que tinha COVID-19, mas decidiu competir na mesma.

Depois de cruzar a linha de chegada em terceiro lugar pela segunda vez consecutiva nos Jogos Olímpicos, Lyles caiu de costas e contorceu-se no chão tentando recuperar o fôlego. Ajoelhou-se e ficou assim por quase 30 segundos antes de se levantar, pedir água e ir para uma cadeira de rodas.

Letsile Tebogo, do Botswana, cruza a meta seguido de Kenneth Bednarek, ao centro, e Noah Lyles Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Teve definitivamente um efeito", disse Lyles. "Mas, para ser honesto, estou mais orgulhoso de mim mesmo do que qualquer outra coisa por ter saído e conquistado a medalha de bronze com a COVID."

Lyles disse que testou positivo na manhã de terça-feira e rapidamente entrou em quarentena.

"Eu ainda queria competir", explicou o atleta. "Disseram-me que era possível".

"Após uma avaliação médica exaustiva, Noah optou por competir esta noite", confirmou a federação de atletismo dos EUA em comunicado. "Respeitamos a sua decisão e continuaremos a monitorizar de perto o seu estado."

Nos 200 metros, Letsile Tebogo, 21 anos, liderou de fio a pavio e venceu em 19,46 segundos, o quarto tempo mais rápido da história.

Kenny Bednarek terminou em 19,62 para a sua segunda prata consecutiva.

Lyles estava a perder quando se dirigiram para a reta final, que é normalmente o ponto forte da sua atuação nesta prova que o atleta não perdia desde o terceiro lugar em Tóquio.

Portugal consegue medalha de prata no ciclismo de pista

Iúri Leitão foi o segundo atelta português a conseguir uma medalha para Portugal. O atleta foi segundo classificado na prova de omnium em ciclismo de pista e deu a Portugal a a prata. É a segunda medalha depois o bronze da judoca Patrícia Sampaio em -78 kg.

Iuri Leitão compete durante a prova de omnium masculino, nos Jogos Olímpicos Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O ciclista de 26 anos, da Caja Rural, campeão do mundo da especialidade, finalizou a prova com 153 pontos, atrás do francês Benjamin Thomas (164) e à frente do belga Fábio van den Bossche (131).

França vai defrontar EUA na final de basquetebol

A equipa francesa de basquetebol masculino derrotou a Alemanha por 73-69 e vai defrontar os campeões olímpicos Estados Unidos na final de sábado. Os EUA chegam à quinta final olímpica consecutiva depois da vitória apertada por 95-91 sobre a Sérvia.

A França continua a ser a equipa europeia mais bem sucedida em Paris, seguida do Reino Unido e dos Países Baixos, que somaram mais um ouro ao vencerem a Alemanha no hóquei em campo.

A Itália segue atrás dos holandeses, apesar de ter mantido o título olímpico de multihull por equipas mistas. A China continua em segundo lugar no quadro de medalhas, depois de mais uma vitória nos saltos para água.

No futebol, alegria para Marrocos que goleou o Egipto por 6-0 e conquistou o seu primeiro lugar no pódio dos Jogos Olímpicos.

Pichardo tenta segundo título olímpico esta sexta-feira

Pedro Pablo Pichardo tenta hoje o segundo título olímpico, depois de se ter apurado para a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos com um salto 17,44 metros, uma marca que lhe valeu o primeiro lugar no apuramento.

No atletismo, destaque hoje também para Jéssica Inchude que compete na final de lançamento do peso feminino.

Hoje há também a estreia doBreaking como modalidade olímpica. A equipa portuguesa é representada por Vanessa Marina.