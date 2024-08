Paris 2024: Iúri Leitão conquista prata no ciclismo de pista e dá segunda medalha a Portugal

De Euronews

Atual campeão do mundo em título, o ciclista, de 26 anos, arrecada a primeira medalha para Portugal na pista e a segunda da história do ciclismo português em Jogos Olímpicos, após o segundo lugar de Sérgio Paulinho na prova de fundo em Atenas (2004).

O ciclista de 26 anos, da Caja Rural, campeão do mundo da especialidade, finalizou a prova com 153 pontos, atrás do francês Benjamin Thomas (164) e à frente do belga Fábio van den Bossche (131).

A prata de Iúri Leitão é a primeira medalha para Portugal no ciclismo de pista e a segunda da história do ciclismo português em Jogos Olímpicos, depois do segundo lugar de Sérgio Paulinho na prova de fundo em Atenas (2004).

"Penso que fizemos uma corrida praticamente perfeita.", afirmou Iúri Leitão que não conteve as lágrimas quando recebeu a medalha de prata.

"Comecei em sétimo e estava a pensar defender esta posição, tinha o pensamento sempre atrás e não à frente.", reconheceu o português que herdou da família a paixão pelo ciclismo.

"O meu pai foi ciclista, e depois isto começou a passar de amigo para amigo".