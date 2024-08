Paris 2024: Os vencedores e os vencidos do penúltimo dia de competição

Não faltou emoção no penúltimo dia de competição dos JO de Paris. OS EUA não desiludiram no basquetebol masculino frente à anfitriã França, que contou com o apoio do presidente francês Emmanuel Macron. E Portugal conquistou pela primeira vez medalhas olímpicas fora do atletismo.

Atletas portugueses em competição no último dia dos JO Paris 2024:

7h00 - Maratona Feminina: Susana Santos

10h00 - Ciclismo de Pista - Omnium Feminino: Maria Martins

A equipa masculina de basquetebol dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro olímpica pela quinta vez consecutiva.

Stephen Curry marcou 24 pontos e liderou a vitória por 98-87 sobre a França na final dos Jogos de Paris, no sábado à noite.

É o 17º triunfo dos americanos em 20 participações de sempre nos Jogos.

Curry fez quatro lançamentos de três pontos nos últimos 2:43, incluindo o que selou a vitória a 1:19 do fim. A bola colocou os EUA a ganhar por 93-84 e ele saltou pelo campo a gritar, abanando a camisola para que todos pudessem ver o "USA" na frente.

Como se isso não bastasse, seguiu-se mais um a cerca de 30 segundos do fim - com o movimento de "adormecer", em que coloca as mãos na parte lateral da cara.

Stephen Curry, da equipa americana, celebra a conquista da medalha de ouro contra a França nos Jogos Olímpicos de Paris AP/Michael Conroy

Kevin Durant - o primeiro tetracampeão olímpico de basquetebol masculino - marcou 15 pontos para os americanos, tal como Devin Booker. E LeBron James, usando sapatos de ouro metálico, marcou 14 para os EUA, conquistando a sua quarta medalha olímpica e a terceira de ouro.

Pela segunda vez consecutiva nos Jogos Olímpicos, os franceses tiveram de ver os americanos erguerem bandeiras dos Estados Unidos para festejar o título. Há três anos, em Tóquio, os franceses perderam para os Estados Unidos por 87-82 e este jogo foi decidido nos últimos minutos.

EUA conquistam quinta medalha de ouro no futebol feminino

A equipa de futebol feminino dos Estados Unidos conquistou a sua quinta medalha de ouro olímpica ao vencer o Brasil por 1-0, com um golo de Mallory Swanson no início da segunda parte, na final do torneio.

As americanas, que não ganhavam a medalha de ouro desde os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, encerraram uma campanha invicta rumo ao título sob o comando da nova treinadora Emma Hayes.

A guarda-redes Alyssa Naeher defendeu com uma mão o remate de cabeça de Adriana nos descontos do jogo realizado no Parc des Princes, recinto do PSG.

Após o apito final, as jogadoras americanas comemoraram enquanto a música "Born in the USA", de Bruce Springsteen, tocava no estádio.

Lindsey Horan, dos Estados Unidos, ao centro, festeja com as suas colegas de equipa depois de vencer o jogo da medalha de ouro no futebol feminino entre o Brasil e os EUA AP/Aurelien Morissard

França vence a Polónia e defende o ouro no voleibol masculino

A França venceu a Polónia por 25-19, 25-20 e 25-23 e subiu ao topo do pódio olímpico pela segunda vez consecutiva.

Os jogadores abraçaram-se, acenaram e sorriram, entusiasmados por ver o seu país fazer parte de mais uma celebração de um desporto que só recentemente passaram a dominar. Depois das medalhas brilhantes penduradas ao pescoço, os franceses cantaram o hino nacional em uníssono com milhares de apoiantes.

"É uma loucura ganhar em frente a estes adeptos, à nossa família, aos nossos amigos, é fantástico, não temos palavras para isto", disse Trévor Clévenot, o batedor externo francês de 30 anos. "É simplesmente incrível e estamos muito felizes. É fantástico ganhar aqui em Paris, diante dos nossos adeptos."

Jean Patry (4), da França, passa por Bartosz Kurek (6) e Norbert Huber (99), da Polónia, durante o jogo da medalha de ouro de voleibol masculino AP/Dolores Ochoa

Etiópia acaba com o domínio do Quénia na maratona olímpica

O corredor etíope Tamirat Tola venceu a maratona masculina, pondo fim ao domínio do Quénia na corrida.

Tola terminou com um tempo recorde olímpico de 2 horas, 6 minutos e 26 segundos, com o belga Bashir Abdi a terminar 21 segundos atrás e Benson Kipruto a conquistar o bronze para o Quénia, 34 segundos atrás.

O último não queniano a vencer foi o ugandês Stephen Kiprotich nos Jogos de Londres em 2012.

Tamirat Tola, da Etiópia, festeja depois de cruzar a linha de chegada e ganhar a medalha de ouro no final da maratona masculina dos Jogos Olímpicos de 2024 AP/Dar Yasin

A China completa uma série sem precedentes de saltos para a água nos Jogos Olímpicos

Cao Yuan defendeu o seu título na plataforma de 10 metros masculina, dando à China uma conquista sem precedentes das medalhas de ouro em saltos para a água nos Jogos Olímpicos de Paris.

A Big Red Machine conquistou os oito ouros no Centro Aquático Olímpico, a maioria deles com vitórias dominantes.

Cao Yuan em ação nos Jogos Olímpicos de verão AP/Lee Jin-man

A Noruega vence a França, atual campeã, e conquista o ouro no andebol

A Noruega, potência do andebol, venceu a França, campeã em Tóquio, por 29-21, na final feminina dos Jogos de Paris, conquistando a sua terceira medalha de ouro olímpica, a primeira desde 2012.

As jogadoras norueguesas saltaram de alegria e formaram um grupo de celebração antes de a guarda-redes Katrine Lunde agarrar numa bandeira e correr à volta da Arena Paris Bercy com ela erguida.

Henny Reistad mostrou mais uma vez a sua grande capacidade goleadora, com oito golos em 12 remates.

A guarda-redes norueguesa Katrine Lunde, à esquerda, celebra a vitória após o jogo de andebol da medalha de ouro entre a Noruega e a França nos Jogos Olímpicos de verão de 202 AP/Aaron Favila

Espanha vence a Austrália por 11-9 e conquista o ouro no pólo aquático feminino

Bea Ortiz marcou quatro golos e a Espanha conquistou a sua primeira medalha de ouro olímpica no pólo aquático feminino. Maica García Godoy marcou três golos e a Espanha terminou com um registo perfeito de 7-0. Anni Espar Llaquet marcou dois golos e Martina Terre fez 15 defesas.

Foi um momento muito especial para Ortiz e para a Espanha, depois de terem perdido por 14-5 para os Estados Unidos na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Espanha também perdeu para os Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro em Londres, em 2012, mas o país finalmente terminou no topo em Paris.

"Queríamos o ouro", disse Espar Llaquet. "Lutámos e finalmente conseguimos esse ouro olímpico."

Maica Garcia Godoy, de Espanha, festeja o golo marcado durante o jogo de pólo aquático feminino entre a Austrália e a Espanha, que valeu a medalha de ouro AP/Luca Bruno

China é a primeira equipa não europeia a conquistar o ouro na ginástica rítmica

A China conseguiu uma proeza na ginástica rítmica no sábado, tornando-se o primeiro país não europeu a ganhar o ouro olímpico na prova colectiva, terminando à frente de Israel e Itália.

A equipa chinesa de cinco mulheres, composta por Ding Xinyi, Guo Qiqi, Hao Ting, Huang Zhangjiayang e Wang Lanjing, obteve um total de 69,800 pontos na final, que foi dividida em duas rotinas: uma com arcos e outra com fitas e bolas.

A equipa da China actua com fitas e bolas na final da ginástica rítmica geral, na Arena La Chapelle, durante os Jogos Olímpicos de verão de 2024 AP/Dar Yasin

Portugal conquistou o primeiro ouro para o ciclismo de pista

Os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram a primeira medalha de ouro em ciclismo de pista, foi também o primeiro ouro desta edição em Paris, e é a primeira vez que Portugal conquista uma medalha de ouro fora da modalidade do atletismo, em competições olímpicas.

Iúri Leitão, natural de Viana do Castelo, é também o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição.