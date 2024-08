Portugal conquista ouro no ciclismo de pista no último dia dos Jogos Olímpicos

De Manuel Ribeiro com

Iuri Leitão e Rui Oliveira são campeões olímpicos em ciclismo de pista coberta ao terminarem a prova de madison em primeiro lugar.

Os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram hoje a medalha de ouro em madison em Paris2024, o sexto título olímpico do desporto português, depois dos cinco no atletismo, no 32.º pódio luso de sempre.

"Esperamos que os portugueses estejam orgulhosos", disse Rui Oliveira, visivelmente emocionado, em entrevista à RTP no final da prova.

Na estreia lusa em provas masculinas de pista, Iúri Leitão e Rui Oliveira juntam-se a Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Oliveira e Pedro Pichardo, todos campeões olímpicos no atletismo.

Iuri Leitão (esq.) e Rui Oliveira (dir.) celebram conquista da medalha de ouro em ciclismo. AP Photo

Depois da medalha de prata de Iúri Leitão no omnium, a dupla lusa somou 55 pontos, nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a dupla italiana, segunda classificada, seguida da Dinamarca, no terceiro lugar.

Leitão e Oliveira lideravam os italianos e dinamarqueses por apenas dois pontos à entrada para o sprint final, que vale o dobro do valor que as equipas recebem pelos restantes sprints de 10 em 10 voltas. E com uma grande carga na reta final, conseguiram passar a linha de meta em primeiro lugar, somando 55 pontos e conquistando o título de campeões olímpicos.

A equipa italiana de Simone Consonni e Elia Viviani terminou com 47 pontos e conquistou a medalha de prata, enquanto a dupla dinamarquesa de Michael Morkov e Niklas Larsen terminou com 41 pontos e fechou o pódio com a medalha de bronze.

O que é a prova Madison?

Esta prova tem o nome do local onde teve origem, o Madison Square Garden, em Nova Iorque. É uma corrida de resistência em que as equipas acumulam pontos por vencerem sprints intermédios e podem ganhar um bónus de 20 pontos por ganharem voltas ao resto do pelotão. Só um ciclista é considerado na corrida de cada vez, embora possa juntar-se ao seu parceiro em qualquer altura.

Montenegro desce à pista para felicitar atletas

O primeiro-ministro de Portugal, que assistia à prova ao vivo, saltou da bancada para felicitar os dois ciclistas.

"Foi uma grande emoção assistir a esta final ao vivo", disse Luís Montenegro à RTP. "Somos um povo para estar ao nível dos melhores do mundo", concluiu o chefe de governo.

Marcelo felicita "efusivamente" os campeões

O presidente da República também manifestou o seu contentamento pela conquista olímpica portuguesa.

"Os campeões olímpicos venceram uma prova de extrema qualidade, cuja emoção deixou todos os portugueses sem folego. Esta dupla confirma o excelente percurso e o elevado nível desportivo alcançado, valorizando, de novo, o ciclismo português e projetando o desporto nacional", diz uma nota publicada no sítio oficial da Presidência.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa envia um forte abraço de parabéns aos ciclistas por esta marca inesquecível do desporto nacional, alicerçada num espírito vencedor e extraordinários méritos desportivos que enchem de orgulho os Portugueses", conclui.