O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens que alegadamente mostram armas de grande porte instaladas na região de Kursk, no oeste do país. A imagem surge após o ataque transfronteiriço da Ucrânia na terça-feira.

O Ministério da Defesa russo divulgou no sábado imagens que mostram o que diz serem tanques, tropas e sistemas de artilharia destacados para a região ocidental de Kursk, numa tentativa de combater as forças armadas ucranianas que invadiram a área no início da semana.

O Kremlin divulgou outras imagens que alegadamente mostram helicópteros, caças e drones a atingir alvos em zonas florestais.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se com funcionários do governo para discutir a situação iminente em Kursk, onde uma incursão ucraniana rápida e contundente na região russa de Kursk, na terça-feira, expôs as vulnerabilidades do Kremlin.

"Bom dia, caros colegas, na ordem de trabalhos da reunião operacional de hoje com os membros permanentes do Conselho de Segurança está uma questão muito importante relativa a aspetos específicos da luta contra o terrorismo", afirmou o líder russo na reunião de Moscovo.

Pouco depois da reunião, as três regiões que fazem fronteira com a Ucrânia - Kursk, Belgorod e Bryansk - declararam que iriam levar a cabo operações antiterroristas. A Rússia também declarou uma emergência federal devido ao ataque.

As tropas de Kiev entraram na região de Kursk a partir de várias direções na terça-feira, dominando rapidamente alguns postos de controlo e fortificações de campo, mantidas por guardas fronteiriços ligeiramente armados.

A incursão surpresa levou milhares de civis a fugir de ambos os lados da fronteira, enquanto os militares russos se esforçam por repelir o ataque.

Os soldados ucranianos divulgaram na sexta-feira imagens que mostram as tropas incorporadas e a controlar numerosas cidades russas, como Sudzha.

No vídeo, as tropas ucranianas afirmam que a cidade de Sudzha está calma, as casas estão intactas e as instalações estratégicas são controladas pelas forças armadas de Kiev.

Para a Ucrânia, a incursão transfronteiriça constitui um estímulo muito necessário para o moral da população, numa altura em que as forças do país, pouco armadas e com pouco efetivo, têm enfrentado ataques russos implacáveis ao longo dos mais de mil quilómetros de linha da frente.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda não comentou a ofensiva.