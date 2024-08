França, Alemanha e Reino Unido apelam à contenção em declaração sobre o Médio Oriente

Direitos de autor Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Protestos para condenar o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano. - Direitos de autor Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Protestos para condenar o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano. - Direitos de autor Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

De Euronews

Artigo publicado originalmente em inglês

A declaração conjunta surge no momento em que os serviços secretos israelitas informam que o Irão poderá atacar Israel dentro de dias, na sequência do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão.