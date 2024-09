Papa Francisco inicia uma digressão por quatro países asiáticos

De Euronews com AP

Francisco irá percorrer 32.814 quilómetros de avião durante a sua visita de 2 a 13 de setembro. Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura serão os países visitados numa das maiores viagens do chefe da Igreja Católica.

PUBLICIDADE

O Papa Francisco está a levar consigo os seus secretários para o ajudarem a gerir um itinerário por quatro países e, ao mesmo tempo, a manter os negócios no seu país, mais uma prova de que esta poderá ser a viagem mais difícil do seu papado.

Francisco percorrerá 32.814 quilómetros de avião durante a sua visita de 2 a 13 de setembro à Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, ultrapassando, com larga margem, qualquer uma das suas anteriores 44 viagens ao estrangeiro. Esta é já uma das mais longas viagens papais de sempre, tanto em termos de dias na estrada como de distâncias percorridas.

Não é um feito pequeno para um Papa que faz 88 anos em dezembro, usa uma cadeira de rodas, perdeu parte de um pulmão devido a uma infeção respiratória quando era jovem e teve de cancelar à última hora a sua última viagem ao estrangeiro (ao Dubai, em novembro, para participar na conferência da ONU sobre o clima) por ordem dos médicos.

Mas Francisco vai mesmo avançar com esta viagem, inicialmente planeada para 2020 mas adiada devido à pandemia de COVID-19. Consigo seguem a sua equipa médica, composta por um médico e duas enfermeiras, tomando as precauções sanitárias habituais no terreno.

Mas, como novidade, está a juntar os seus secretários pessoais à tradicional delegação do Vaticano, composta por cardeais, bispos e seguranças.

A longa viagem recorda as viagens de João Paulo II, que visitou os quatro destinos durante o seu pontificado de um quarto de século, embora Timor-Leste fosse uma parte ocupada da Indonésia, na altura da sua viagem histórica, em 1989.

Ao refazer os passos de João Paulo II, Francisco está a reforçar a importância que a Ásia tem para a Igreja Católica, uma vez que é um dos poucos locais onde a Igreja está a crescer em termos de fiéis batizados e de vocações religiosas.

O Papa sublinha que a complexa região também incorpora algumas das suas principais prioridades enquanto Papa - uma ênfase no diálogo inter-religioso e intercultural, o cuidado com o ambiente e a insistência na componente espiritual do desenvolvimento económico.

Eis um resumo da viagem e de algumas das questões que provavelmente serão abordadas, com as relações do Vaticano com a China, sempre presentes como pano de fundo numa região onde Pequim exerce uma enorme influência.

Indonésia

Francisco adora gestos de fraternidade e harmonia inter-religiosa, e não poderia haver melhor símbolo de tolerância religiosa no início da sua viagem do que o “Túnel da Amizade” subterrâneo, que liga a principal mesquita Istiqlal da Indonésia à catedral católica do país.

Pessoas passam por um cartaz de boas-vindas ao Papa Francisco exposto na Catedral de Jacarta, em Jacarta Dita Alangkara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Francisco irá visitar a passagem subterrânea no centro de Jacarta com o grande imã, Nasaruddin Umar, antes de ambos participarem num encontro inter-religioso e assinarem uma declaração conjunta.

O Papa fez da melhoria das relações entre cristãos e muçulmanos uma prioridade e tem usado, frequentemente, as suas viagens ao estrangeiro para promover a sua agenda de empenhamento dos líderes religiosos no trabalho em prol da paz e da tolerância e na renúncia à violência em nome de Deus.

A Indonésia alberga a maior população muçulmana do mundo e consagrou a liberdade religiosa na sua Constituição, reconhecendo oficialmente seis religiões - o Islão, o Budismo, o Confucionismo, o Hinduísmo, o Protestantismo e o Catolicismo. É provável que Francisco destaque esta tradição de tolerância religiosa e a celebre como uma mensagem para o mundo em geral.

Papua-Nova Guiné

Francisco foi eleito papa em 2013, em grande parte devido a um discurso extemporâneo que fez aos seus colegas cardeais, no qual afirmou que a Igreja Católica precisava de ir às “periferias” para chegar àqueles que mais precisam do conforto de Deus. Quando Francisco viajar para as profundezas das selvas da Papua-Nova Guiné, estará a cumprir uma das ordens de marcha que deu ao futuro Papa na véspera da sua própria eleição.

Poucos lugares serão tão remotos, periféricos e pobres como Vanimo, uma cidade costeira do norte da ilha principal da Nova Guiné. Lá, Francisco vai encontrar-se com missionários argentinos que estão a trabalhar para levar o cristianismo a um povo maioritariamente tribal, que ainda pratica tradições pagãs a par da fé católica.

PUBLICIDADE

“Se suspendermos os nossos preconceitos, mesmo em culturas tribais podemos encontrar valores humanos próximos dos ideais cristãos”, disse o Cardeal Luis Antonio Tagle, que dirige o gabinete de evangelização missionária do Vaticano e faz parte da delegação do Vaticano, à agência de notícias missionária Fides.

O Papa Francisco acena ao chefe da tribo Huli da Papua-Nova Guiné, Mundiya Kepanga, à chegada para a audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, quarta-feira Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

É provável que Francisco reflita sobre as ameaças ambientais que pesam sobre locais vulneráveis e pobres como a Papua-Nova Guiné, tais como a exploração mineira em águas profundas e as alterações climáticas, ao mesmo tempo que chama a atenção para a diversidade dos seus cerca de 10 milhões de habitantes, que falam cerca de 800 línguas, mas são propensos a conflitos tribais.

Timor Leste

Cartaz de boas vindas a Papa Francisco em Lecidere, Díli. 27/07/2024 Manuel Ribeiro/Euronews

Quando João Paulo II visitou Timor Leste em 1989, procurou consolar a população, maioritariamente católica, que tinha sofrido durante 15 anos a ocupação brutal e sangrenta da Indonésia.

“Durante muitos anos, experimentastes a destruição e a morte como resultado de conflitos; soubestes o que significa ser vítima do ódio e da luta”, disse João Paulo aos fiéis durante uma missa à beira-mar em Tasi-Tolu, perto de Díli.

PUBLICIDADE

“Rezo para que aqueles que são responsáveis pela vida em Timor-Leste ajam com sabedoria e boa vontade para com todos, procurando uma solução justa e pacífica para as dificuldades actuais”, disse então num desafio direto à Indonésia.

Foi necessária mais uma década para que as Nações Unidas organizassem um referendo sobre a independência de Timor, ao que a Indonésia respondeu com uma campanha de terra queimada, que deixou a antiga colónia portuguesa devastada.

Timor Leste tornou-se um país independente em 2002, mas ainda carrega o trauma e as cicatrizes de uma ocupação que deixou cerca de 200.000 mortos - quase um quarto da população.

Esta fotografia de arquivo de 12 de outubro de 1989 mostra o Papa João Paulo II a apertar a mão a estudantes locais que agitam uma bandeira à sua chegada a Díli, Timor-Leste. Bullit Marquez/AP1989

Francisco seguirá literalmente as pisadas de João Paulo II quando celebrar a missa no mesmo local à beira-mar da liturgia de 1989, que alguns consideram ter sido uma data-chave no movimento de independência timorense.

PUBLICIDADE

“Aquela missa com o Papa foi um momento muito forte e muito importante para a identidade de Timor”, disse Giorgio Bernardelli, editor da AsiaNews, a agência noticiosa missionária. “De muitas formas, também pôs em evidência o drama que Timor estava a viver para a comunidade internacional.”

Outro legado que Francisco terá de enfrentar é o do escândalo dos abusos sexuais do clero: O venerado herói da independência e Prémio Nobel da Paz, o bispo Carlos Felipe Ximenes Belo, foi sancionado secretamente pelo Vaticano em 2020 por abusar sexualmente de jovens rapazes e enviado para parte incerta em Portugal.

Não se sabe se Francisco se vai referir a D. Ximenes Belo, que ainda é venerado em Timor-Leste, mas que foi impedido pelo Vaticano de regressar ao seu país.

Singapura

Francisco tem aproveitado várias das suas viagens ao estrangeiro para enviar mensagens à China, quer se trate de telegramas diretos de saudação quando sobrevoa o espaço aéreo chinês, quer de gestos mais indirectos de estima, amizade e fraternidade para com o povo chinês quando se encontra nas proximidades.

PUBLICIDADE

A visita de Francisco a Singapura, onde três quartos da população são etnicamente chineses e o mandarim é uma língua oficial, dar-lhe-á mais uma oportunidade de se aproximar de Pequim, numa altura em que o Vaticano procura melhorar os laços em prol dos cerca de 12 milhões de católicos chineses.

“É um povo fiel, que viveu muito e permaneceu fiel”, disse Francisco numa entrevista recente à província chinesa da sua ordem jesuíta.

A viagem acontece um mês antes de o Vaticano renovar um acordo histórico de 2018 que rege as nomeações de bispos.

Papa Francisco acena à saída da audiência geral semanal na Praça de S. Pedro, no Vaticano, quarta-feira, 10 de abril de 2024. Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Ainda na semana passada, o Vaticano comunicou a sua “satisfação” pelo facto de a China ter reconhecido oficialmente o bispo de Tianjin, Melchior Shi Hongzhen, que, no que diz respeito ao Vaticano, tinha efetivamente assumido o cargo de bispo em 2019.

PUBLICIDADE

A Santa Sé disse que o reconhecimento oficial da China sobre ele sob a lei civil agora era “um fruto positivo do diálogo estabelecido ao longo dos anos entre a Santa Sé e o governo chinês”.

Mas ao chegar a Singapura, uma potência económica regional que mantém boas relações tanto com a China como com os Estados Unidos, Francisco está também a entrar numa prolongada disputa marítima, uma vez que a China tem vindo a tornar-se cada vez mais assertiva com a sua presença no Mar do Sul da China.