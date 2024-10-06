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Manifestantes em todo o mundo pedem paz no Médio Oriente

Manifestantes pedem a paz no Médio Oriente
Manifestantes pedem a paz no Médio Oriente Direitos de autor  Andrew Medichini/AP
Direitos de autor Andrew Medichini/AP
De Euronews
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Nas vésperas do primeiro aniversário do ataque do Hamas a 7 de outubro, que desencadeou a guerra de Israel na Faixa de Gaza, agora alargada a outras áreas do Médio Oriente, manifestantes por todo o mundo pedem a paz.

Milhares de pessoas saíram à rua em manifestações em toda a Europa e no mundo para exigir um cessar-fogo no Médio Oriente e o regresso dos reféns que continuam retidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.

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Em Berlim, centenas de manifestantes pró-israelitas gritaram "Tragam-nos para casa já" e seguraram uma faixa onde se lia "Contra todo o antissemitismo".

A manifestação ocorre pouco antes do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel que deu início da ofensiva militar israelita em Gaza.

A 7 de outubro do ano passado, o Hamas lançou um ataque-surpresa contra Israel, matando 1200 israelitas e fazendo 250 pessoas reféns.

O chanceler alemão Olaf Scholz apelou a um cessar-fogo e disse que uma solução de dois Estados é o caminho a seguir para alcançar a paz na região.

Entretanto, em Barcelona, manifestantes envergando os tradicionais lenços palestinianos exibiam cartazes onde se lia "não é uma guerra, é um genocídio" e "onde estão as sanções contra Israel?".

Mais de 41 000 palestinianos foram mortos, a maioria dos quais mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

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