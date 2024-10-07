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Pedidos de asilo na UE caem 17% em junho, à medida que os países apertam as fronteiras

Os migrantes procuram abrigo no exterior de um centro de requerentes de asilo sobrelotado em Ter Apel, no norte dos Países Baixos, na quinta-feira, 25 de agosto de 2022.
Os migrantes procuram abrigo no exterior de um centro de requerentes de asilo sobrelotado em Ter Apel, no norte dos Países Baixos, na quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Direitos de autor  AP Photo/Peter Dejong
Direitos de autor AP Photo/Peter Dejong
De Inês Trindade Pereira
Publicado a
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Os sírios continuam a ser o grupo mais numeroso entre os requerentes de asilo, enquanto a Alemanha, a Espanha, a Itália e a França registam o maior número de casos.

Segundo o Eurostat, os pedidos de asilo apresentados pela primeira vez na UE diminuíram 17% este verão.

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Os sírios continuam a ser o maior grupo de requerentes de asilo, com mais de 10 000 pedidos. Seguem-se os venezuelanos, com 6 340, e os afegãos, com 5 930 pedidos.

A Alemanha, a Espanha, a Itália e a França continuam a acolher o maior número de requerentes de asilo pela primeira vez. Estes quatro países estão a processar 76% de todos os pedidos de asilo apresentados pela primeira vez na UE.

De acordo com o relatório, em junho, o número total de requerentes de asilo pela primeira vez na UE era de 15,7 por 100 000 pessoas.

First-time and subsequent asylum applicants in the EU
First-time and subsequent asylum applicants in the EU Eurostat

Entre os 70 375 requerentes de asilo na UE, um pouco mais de 2 000 são menores não acompanhados.

A maioria dos requerentes de asilo menores de idade é originária da Síria (675), do Afeganistão (405) e do Egito (255).

A maioria destas crianças pede asilo na Alemanha, Bulgária, Grécia, Países Baixos e Espanha.

Como estão a reagir os países da UE?

Apesar da descida, a migração continua a ser uma palavra de ordem em todos os Estados-Membros da UE, forçando a questão a estar no topo da agenda.

A descida de 17% nos pedidos de asilo ocorreu no momento em que alguns países do bloco anunciaram novos controlos mais rigorosos nas fronteiras.

A Alemanha decidiu restringir as suas fronteiras terrestres durante seis meses em setembro e permitiu que as suas forças policiais rejeitassem mais migrantes nas suas fronteiras.

Foram criados controlos temporários nas fronteiras terrestres com a França, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Bélgica e a Dinamarca, que se juntam aos controlos já existentes, que totalizam agora todos os pontos de passagem terrestres com nove países europeus.

"Até conseguirmos uma forte proteção das fronteiras externas da UE com o novo Sistema Europeu Comum de Asilo, temos de reforçar os controlos nas nossas fronteiras nacionais", declarou a Ministra do Interior alemã, Nancy Faeser.

O Governo neerlandês confirmou igualmente a sua intenção de solicitar "o mais rapidamente possível" uma cláusula de auto-exclusão das regras da UE em matéria de migração e asilo.

Editor de vídeo • Mert Can Yilmaz

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