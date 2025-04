O que será necessário para desminar a Ucrânia, o maior campo minado do mundo?

PUBLICIDADE

Após mais de dois anos e meio de invasão em larga escala por parte da Rússia, a Ucrânia é atualmente o país mais minado do mundo.

De acordo com a Associação Ucraniana de Desminagem Humanitária, a desminagem completa do território ucraniano pode demorar até 30 anos.

A associação afirma que mais de 156.000 quilómetros quadrados são potencialmente perigosos, o que representa um terço do país - o tamanho de todo o território da Grécia ou duas vezes o território da República Checa.

"Um dia de guerra equivale a 30 dias de desminagem. No exemplo da cidade de Irpin, isto é verdade", disse à Euronews Yakiv Hanul, chefe do departamento de explosivos de Irpin, na região de Kiev. Nem todas as minas e engenhos por explodir podem ser identificados imediatamente, acrescentou, o que complica ainda mais os esforços para os mapear e remover.

"Algumas minas ou cartuchos por explodir estão localizados em áreas privadas. Se não houver sinais de que algo está lá, ninguém entra, a menos que os moradores ou proprietários façam uma chamada", explica Hanul.

"Há projéteis que podem ter entrado em superfícies aquáticas - lagos, rios, pântanos. Esses projéteis também não são detetados imediatamente. É por isso que, provavelmente, um dia de guerra equivale a 30 dias de desminagem - é verdade e, independentemente disso, uma parte ainda permanecerá no solo."

Yakiv Hanul, chefe do departamento de explosivos de Irpin, na região de Kiev UNITED24

O Banco Mundial estima que o custo total da remoção dos engenhos explosivos será de cerca de 34 mil milhões de euros e que serão necessários mais de 10.000 peritos para efetuar o trabalho. Atualmente, a Ucrânia tem apenas cerca de 3000 sapadores capazes de lidar com minas e engenhos por explodir.

O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia realiza programas especiais de formação, incluindo formação sobre como identificar engenhos explosivos perigosos.

Nataliia Kirkina é uma das participantes no programa. A capitã reformada da polícia de Sievierodonetsk, na região de Luhansk, inscreveu-se no programa quando regressou a Irpin, depois de as forças ucranianas terem expulsado os soldados russos da região de Kiev.

"Quando eu era criança, o meu pai encontrou acidentalmente um rastilho de uma granada da Segunda Guerra Mundial. Explodiu nas suas mãos. Milagrosamente, ele sobreviveu", disse Kirkina à Euronews.

"Não queria que os meus filhos passassem pelo mesmo. Por isso, demiti-me da Polícia Nacional e fiz uma formação para me tornar identificadora de engenhos explosivos", conta.

Natalia Kirkina, identificadora de explosivos, Irpin, região de Kiev UNITED24

Formar sapadores hoje para tornar o futuro mais seguro

Antes de 2022, só os homens podiam trabalhar como operadores de eliminação de engenhos explosivos na Ucrânia, mas quando os homens ucranianos foram para a linha da frente, a profissão abriu-se às mulheres, que cada vez mais se inscrevem em programas de formação no país e no estrangeiro.

Uma das escolas é a MAT Kosovo, onde existe um programa especial para mulheres ucranianas.

Sir Ben Remfrey, Diretor Geral da Praedium Consulting Malta e da MAT Kosovo, disse à Euronews que a escola está em negociações com a ONU Mulheres para um projeto de formação de muitas mais mulheres em 2025/6.

Formação na MAT Kosovo MAT Kosovo

Mais de 400 ucranianas já receberam formação nas instalações da escola em Peja, no oeste do Kosovo. Ali, aprendem competências únicas, de acordo com as Normas Internacionais de Ação contra as Minas, ensinadas na sua língua materna, uma vez que a MAT Kosovo traduziu todos os seus cursos para ucraniano.

O diretor-geral da escola afirma que não existe uma abordagem de formação única para todos.

"A formação centra-se no tipo de funções operacionais que terão quando regressarem à Ucrânia e na forma como eles próprios conduzirão as operações como parte da equipa ou liderando a equipa", disse Remfrey.

"As ameaças foram cuidadosamente estudadas e a formação foi adaptada a essas ameaças, bem como à evolução das ameaças à medida que a guerra prossegue e que as zonas são libertadas, o tipo de ameaça muda, desde a eliminação de munições convencionais até, digamos, às armadilhas e dispositivos improvisados", explica.

MAT Kosovo MAT Kosovo

Explicou também porque é importante começar a desminagem o mais rapidamente possível: "As pessoas deslocadas regressam a casa assim que podem, as pessoas que trabalharam a terra querem voltar a trabalhar a terra, querem viver nas suas antigas casas e viajar como faziam em segurança - é por isso que a terra tem de ser desminada e devidamente libertada para essas comunidades o mais rapidamente possível".

Salvar a vida dos desminadores com robots

A desminagem é normalmente dividida em três tipos: operacional, militar e humanitária.

A desminagem operacional é efetuada em caso de emergência pelo Serviço de Emergência do Estado, por sapadores da polícia e por especialistas do Serviço de Transportes Especiais do Estado.

A desminagem militar é efetuada por soldados para abrir caminho para que os militares possam avançar durante um conflito. Neste caso, as minas só são desativadas se bloquearem rotas estratégicas necessárias para o avanço ou retirada dos soldados na guerra.

O principal objetivo da desminagem humanitária é a limpeza planeada do terreno para que os civis possam regressar às suas casas e realizar as suas actividades diárias sem pôr em perigo as suas vidas e saúde.

A desminagem humanitária pretende restaurar a paz e a segurança a nível comunitário. Para ajudar os serviços de emergência e salvar a vida dos especialistas em engenhos explosivos, a Ucrânia está a utilizar cada vez mais sistemas robóticos terrestres.

A UNITED24, plataforma oficial de angariação de fundos criada por iniciativa do Presidente Volodymyr Zelenskyy, está a angariar fundos para estes sistemas, afirmando que a utilização de robôs terrestres aumenta significativamente a velocidade de desminagem e garante a segurança absoluta do operador EOD.

"O operador pode estar localizado a uma distância de até 3 quilómetros do desminador, o que garante total segurança e a capacidade de desminar até 100 metros quadrados por dia, o que é 10 vezes mais do que as capacidades de desminagem de um sapador", disse o criador dos drones, Taras Ostapchuk.

No entanto, estes são apenas os cálculos para os territórios que já foram libertados pelas forças ucranianas. Um problema ainda maior será a desminagem dos locais onde há combates pesados há muito tempo, uma vez libertados da presença das tropas russas.

"Há zonas na região de Donetsk onde nem nós nem o inimigo avançámos desde o início da guerra em grande escala", disse Hanul.

"Ali, os combates nestes terrenos já destruídos duram há quase três anos. Existem milhões de destroços e engenhos por explodir".