Vídeo. Míssil russo mata uma mulher e fere 16 pessoas em Mykolaiv

Na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, uma mulher morreu e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque russo.
Os mísseis balísticos S-300 atingiram a região às 2:30 da madrugada de terça-feira, danificando edifícios residenciais, veículos e um complexo comercial.
A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia tinha lançado sete mísseis S-300 contra Mykolaiv e dois mísseis aéreos guiados Kh-59 contra as regiões do norte.
As autoridades locais confirmaram os danos consideráveis causados às infraestruturas da região após o ataque.