Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Os mísseis balísticos S-300 atingiram a região às 2h30 da manhã, danificando edifícios residenciais, veículos e um complexo comercial.
No Comment

Vídeo. Míssil russo mata uma mulher e fere 16 pessoas em Mykolaiv

Últimas notícias:

Uma mulher morreu e 16 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque de um míssil russo em Mykolaiv, na Ucrânia, que também danificou edifícios residenciais, veículos e um complexo comercial.

Na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, uma mulher morreu e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque russo.

Os mísseis balísticos S-300 atingiram a região às 2:30 da madrugada de terça-feira, danificando edifícios residenciais, veículos e um complexo comercial.

A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia tinha lançado sete mísseis S-300 contra Mykolaiv e dois mísseis aéreos guiados Kh-59 contra as regiões do norte.

As autoridades locais confirmaram os danos consideráveis causados às infraestruturas da região após o ataque.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE