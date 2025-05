De Euronews com AP

À medida que a ajuda governamental vai chegando a Valência, muitos voluntários espanhóis começam a abandonar as zonas mais afetadas pelas cheias, depois de terem participado nas operações de limpeza após aquela que é considerada a pior catástrofe natural das últimas décadas.

As extensas inundações, que causaram até agora, pelo menos, 211 mortos, como confirmou o Presidente Pedro Sánchez numa visita a La Moncloa, provocaram uma onda de solidariedade em todo o país, com centenas de pessoas a chegarem a pé às zonas afectadas, levando água, bens de primeira necessidade, pás e vassouras para ajudar a remover a lama.

O número de pessoas que se deslocam para ajudar tem sido tão elevado que as autoridades lhes pediram para não conduzirem ou caminharem, porque estão a bloquear as estradas necessárias aos serviços de emergência.

Algumas zonas de Espanha, incluindo Castellon, a Catalunha e as Ilhas Baleares, estavam em alerta laranja, preparando-se para novas chuvas torrenciais durante o fim de semana, enquanto centenas de soldados foram destacados para ajudar nos esforços de salvamento.

Na terça-feira, chuvas torrenciais e granizo causaram inundações em várias regiões, incluindo a província oriental de Valência, a mais afetada, transformando as ruas em rios que destruíram os pisos térreos das casas e arrastaram carros e pessoas.

Os danos em muitas comunidades assemelhavam-se aos de um grande furacão ou tsunami. Só na região de Valência foram confirmadas mais de 200 mortes. Outras duas pessoas foram encontradas mortas na vizinha Castilla-La Mancha e uma no sul da Andaluzia.

Declaração de zona gravemente afetada

De acordo com o Presidente Pedro Sánchez, as zonas mais afetadas pela DANA serão declaradas como gravemente afetadas na próxima terça-feira. Será criada uma comissão interministerial para promover a reconstrução e a revitalização económica destas zonas. Além disso, o Governo da Comunidade Valenciana será autorizado a efetuar as despesas necessárias para ajudar à reconstrução da zona.

“Não se trata de a administração do Estado se substituir à administração regional, é necessário apoiá-la com meios e orientação técnica, é a forma mais rápida de atuar neste momento, é a única coisa que nos deve preocupar, haverá tempo para analisar a negligência, haverá tempo para falar da importância dos serviços públicos e do seu reforço perante situações como as que estamos a viver em consequência da emergência climática", comentou Pedro Sánchez.

Milhares de pessoas desaparecidas

Um número desconhecido de pessoas continua desaparecido e um documento alegadamente oficial divulgado na rede socail X, não confirmado, diz que há cerca de 2.000 desaparecidos na zona. Segundo as autoridades, é provável que o número de mortos aumente, uma vez que algumas zonas afectadas pelas cheias continuam inacessíveis.

Grande-Marlaska, ministro do Interior, procurou tranquilizar a opinião pública numa entrevista radiofónica a “La Cadena Ser”, no programa Hora 25. A sua explicação é que o número de mais de 1.900 pessoas desaparecidas provém de chamadas do 112, pelo que, citando as suas palavras: “1.900 são as chamadas que o 112 recebe a dizer que não conseguem encontrar os seus familiares, mas isso deve-se sobretudo a falhas de comunicação”.

Ainda há esperança: sobrevivente encontrado três dias depois

Exército apoia com 2.000 soldados

A ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, disse à emissora estatal TVE que, pelo menos, 2.000 soldados foram destacados para ajudar os trabalhadores de emergência regionais e locais na busca de corpos e sobreviventes e para prestar ajuda.

Mais tropas deverão juntar-se aos esforços de salvamento e ajuda amanhã, uma vez que "ainda há muito a fazer", afirmou.

O número de efetivos da Guardia Civil e da Polícia Nacional aumentou para 4.473 nas zonas afectadas pela DANA e foram reforçados os serviços nas esquadras de Xirivella-Alacuas e Aldaya, Torrente e Alcira-Algemesí. Também se registou uma implantação progressiva nos bairros de Sedavi, Benetusser, Massanasa, Alfafar e La Torre e outros serviços na Ciutat de la Justicia de Valencia (sede do Instituto de Medicina Legal) e na morgue instalada na Feria de Muestras.

Carlos Mazón, presidente da Generalitat, vai pedir ao CECOPI que 5.000 militares sejam acrescentados às tarefas de emergência. A juntar aos 2.000 anteriores, o número total de efetivos do exército ascenderia a 7.000.

Desafio atual: gerir apoio aos sobreviventes e desobstrução das estradas

Enquanto a polícia e as equipas de emergência continuam a procurar corpos, as autoridades parecem sobrecarregadas pela enormidade do desastre e os sobreviventes estão a contar com a boa vontade de voluntários que se apressaram a preencher o vazio.

Esta situação provocou a ira de muitas pessoas nas zonas afectadas, que dizem não ter recebido apoio suficiente das autoridades locais ou dos serviços de emergência.

Foi o próprio Governo da Comunidade Valenciana que decretou restrições ao tráfego para facilitar o trabalho das equipas de emergência durante todo o sábado, que tentarão limpar as estradas de veículos para facilitar a logística da ajuda.

O enorme número de mortos - que facilmente faz das inundações acatástrofe natural mais mortífera de que há memória em Espanha - levantou questões sobre como é que isto pôde acontecer num país da União Europeia que prima pela segurança pública.

Críticas ao desempenho do governo

Alguns deputados da oposição criticaram o governo central pelo atraso no aviso à população sobre as inundações e no envio de equipas de salvamento. O Ministério do Interior espanhol afirmou, em comunicado, que as autoridades regionais são responsáveis pelas medidas de proteção civil.

Em entrevistas a emissoras espanholas e em publicações nas redes sociais esta semana, os residentes da região de Valência questionaram a falta de preparação das autoridades locais.

O governo regional foi criticado por não ter enviado avisos de inundação para os telemóveis das pessoas até às 20 horas locais de terça-feira, altura em que várias cidades e aldeias já estavam inundadas há horas.

O serviço meteorológico nacional AEMET emitiu avisos de precipitação âmbar na sexta-feira para as zonas das regiões de Valência e Castellón, onde muitas comunidades ainda estão a sofrer as consequências das inundações.

Embora não se preveja que a chuva seja tão forte como a de terça-feira, poderá representar um novo risco de inundação, uma vez que o solo já está saturado, alertaram os meteorologistas.

Povo empenhado em ajudar

Os primeiros autocarros com voluntários que aguardavam na Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, para ajudar nos trabalhos de limpeza das zonas afetadas pela DANA já começaram a partir.

Segundo dados oficiais, mais de 10.000 pessoas faziam fila para ajudar na base da Cidade das Ciências e das Artes, a partir de onde serão alugados mais de 100 autocarros. É de louvar o apoio de cidades como Valência e das aldeias vizinhas, onde se podem ver pessoas vestidas com pás, escovas, baldes e litros de água, prontas a dar uma ajuda às vítimas.

No domingo, a iniciativa será repetida a partir do mesmo ponto em Valência, tendo em conta o bom acolhimento, segundo as autoridades.

Estado atual das estradas e dos percursos pedestres

O Boletim Oficial da Generalitat Valenciana emitiu uma ordem que estabelece restrições de tráfego durante este fim de semana. A medida estará em vigor entre as 00:00 de sábado e as 23:59 de domingo e afeta as estradas que dão acesso aos municípios mais fustigados pela DANA na província de Valência. O objetivo é garantir que os serviços essenciais e as equipas de intervenção possam deslocar-se sem obstáculos.

A ordem da Conselleria de Justicia e Interior só permite a circulação nos seguintes casos:

Para se deslocar a centros de saúde

Cumprir obrigações laborais, profissionais ou comerciais

Cumprir compromissos institucionais ou legais

Regressar ao domicílio habitual ou familiar

Para cuidar de pessoas vulneráveis (idosos, menores, dependentes ou deficientes)

Para a realização de diligências urgentes em organismos públicos, tribunais ou cartórios notariais.

Por motivos de força maior ou necessidade justificada

Para qualquer atividade similar que possa ser devidamente acreditada.

As restrições aplicam-se especificamente a:

Todos os acessos e saídas aos municípios a partir da V-31 (exceto a entrada na cidade de Valência).

Todos os acessos e saídas a municípios pela V-30, desde o quilómetro 0 (porto) até ao quilómetro 9 (ligações com a A3), em ambos os sentidos (exceto a entrada na cidade de Valência).

Restabelecido serviço de comboios pendulares nas linhas C5 e C6

O Ministro dos Transportes, Óscar Puente, anunciou, através de uma publicação na rede social X, que as linhas C5 e C6 serão restabelecidas este sábado: “Os carris foram verificados metro a metro e centímetro a centímetro para que tudo corra bem”.

O Ministério dos Transportes do Governo central pede igualmente às pessoas que evitem viajar de carro e alerta para o facto de 80 quilómetros de estradas terem sido destruídos, ao mesmo tempo que informa que as linhas ferroviárias suburbanas C1, C2 e C3 “estão muito danificadas” e espera que o serviço de comboios de alta velocidade que liga Valência a Madrid seja restabelecido dentro de duas a três semanas.

*Os nossos jornalistas vão atualizar a situação das vítimas e dos sobreviventes ao longo do dia.