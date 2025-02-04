Trump recebe Netanyahu na primeira visita de um líder estrangeiro do seu novo mandato

A poucas horas de se encontrar com Netanyahu na Casa Branca, Donald Trump renovou o seu apelo aos países árabes para que realojem os palestinianos deslocados.

“A coisa de Gaza nunca funcionou”, disse Trump aos jornalistas. “Se conseguíssemos encontrar o pedaço de terra certo, pedaços de terra, e construíssemos para eles alguns lugares realmente agradáveis... acho que seria muito melhor do que voltar para Gaza.”

O Egito e a Jordânia, bem como outras nações árabes, rejeitaram categoricamente os apelos de Trump para realojar os 2,3 milhões de palestinianos do território durante a reconstrução do território no pós-guerra.

Mas os altos funcionários da administração continuam a insistir na deslocação dos palestinianos por razões humanitárias.

“Para mim, é injusto explicar aos palestinianos que poderão estar de volta dentro de cinco anos”, disse aos jornalistas Steve Witkoff, enviado de Trump para o Médio Oriente. “Isso é simplesmente absurdo”.

A atenção da Casa Branca para a reconstrução surge num momento em que a trégua entre Israel e o Hamas está a ser negociada.

O primeiro-ministro israelita está a enfrentar pressões da sua coligação de direita para pôr fim a uma trégua temporária contra os militantes do Hamas em Gaza e dos israelitas cansados da guerra, que querem que os reféns que restam regressem a casa e que o conflito de 15 meses termine.

Trump, entretanto, mantém-se cauteloso quanto às perspetivas a longo prazo da trégua, mesmo quando assume o crédito de ter pressionado o Hamas e Israel para o acordo de reféns e de cessar-fogo que entrou em vigor na véspera do seu regresso ao cargo, no mês passado.

“Não tenho garantias de que a paz se vai manter”, disse Trump aos jornalistas na segunda-feira.

Espera-se que as conversações entre os líderes abordem um acordo de normalização entre Israel e a Arábia Saudita, há muito procurado, e as preocupações com o programa nuclear iraniano, mas a segunda fase do acordo sobre os reféns estará no topo da agenda.

Desde que regressou ao cargo, Trump apelou à deslocação dos palestinianos de Gaza para os países vizinhos, Egito e Jordânia, apesar de o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sissi e o Rei jordano Abdullah II terem rejeitado a ideia.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, a Autoridade Palestiniana e a Liga Árabe juntaram-se ao Egito e à Jordânia na rejeição dos planos de deslocação dos palestinianos dos seus territórios em Gaza e na Cisjordânia ocupada