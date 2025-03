Inuítes da Gronelândia reclamam as suas raízes enquanto cresce o debate sobre a independência

Durante o domínio colonial, a Dinamarca aplicou políticas de assimilação, proibindo oficiosamente a língua inuíte, efetuando esterilizações forçadas e retirando as crianças das suas famílias para serem colocadas em lares dinamarqueses. Políticas que deixaram os gronelandeses amargurados.

PUBLICIDADE

Aviaja Rakel Sanimuinaq é uma inuíte da Gronelândia, xamã e curandeira espiritual. Usa tatuagens faciais tradicionais inuítes e ajuda outras pessoas a restabelecerem a ligação com os seus antepassados para curar traumas geracionais.

"Enquanto crescia, era natural para mim falar sobre a ligação com os espíritos", recorda Sanimuinaq. "Mas a minha mãe disse-me para nunca falar sobre isso porque era perigoso. Nunca percebi porquê, porque não tinha experimentado a supressão que os meus antepassados tinham experimentado".

Atualmente, faz parte de um movimento crescente de gronelandeses que reclamam a sua herança e espiritualidade inuíte.

Explicando o significado das suas tatuagens, Sanimuinaq diz: "Há duas linhas de cada vez, o que significa o nosso mundo e o mundo espiritual. E a distância entre essas duas linhas é o que nós não sabemos".

Embora cerca de 90% dos habitantes da Gronelândia se identifiquem como inuítes, a maioria pertence à Igreja Luterana, uma fé introduzida pelos missionários dinamarqueses há mais de 300 anos.

"A sacralidade do cristianismo continua a ser sagrada aos meus olhos, mas o mesmo acontece com o budismo. O hinduísmo também o é e o meu trabalho também. E é essa a minha posição - que o surgimento da nossa cultura e de nós, como povo, é também conseguir a igualdade dentro da nossa cultura, reconhecer que a nossa cultura é legítima", reflete.

Nos últimos anos, tem-se registado uma rejeição crescente do legado colonial deixado pelos missionários europeus, que suprimiram as tradições inuítes rotulando-as de pagãs.

"As gerações que se veem aqui hoje são as gerações que realmente acreditam que podemos curar-nos", diz ela.

Outra "ofensiva de charme" dos EUA

A Gronelândia foi uma colónia dinamarquesa até 1953, altura em que se tornou uma província. Em 1979, foi-lhe concedido o direito de governar-se internamente e, 30 anos mais tarde, tornou-se uma entidade autónoma. No entanto, a Dinamarca continua a controlar os assuntos externos e de defesa da ilha.

A recente declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, atraiu as atenções para a ilha quando afirmou que não excluiria o uso da força militar para assumir o controlo da Gronelândia, uma vez que declarou que o controlo dos EUA sobre ambas as regiões é vital para a segurança nacional americana.

Entretanto, Usha Vance, mulher do vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, deverão visitar a Gronelândia na próxima semana, antes das eleições locais.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o itinerário inclui uma visita à capital, Nuuk; assistir a uma corrida de trenós puxados por cães em Sisimiut, a segunda maior cidade da Gronelândia; e uma potencial paragem na única base aérea americana da ilha, no norte.

Mas enquanto a ilha e os seus recursos minerais permanecem no centro das atenções, esta atenção acrescida está também a alimentar o impulso para a independência, com cada vez mais gronelandeses a sentirem-se com poder para falar abertamente sobre as injustiças do domínio colonial.

Entre eles conta-se a cantora e compositora inuíte Naja Parnuuna, que abraçou a sua herança indígena pré-cristã.

"Costumava sentir que era mais fixe ser dinamarquesa. Ou mais fixe ser capaz de falar dinamarquês quando era embaraçoso praticar as nossas tradições", diz ela.

PUBLICIDADE

Através da sua música, voltou a ligar-se às suas raízes e incentiva outros a fazerem o mesmo.

"Comecei a aperceber-me de como é importante aceitar as raízes de alguém ou as minhas próprias raízes. É por isso que acho que é muito importante trazer isso de volta para que o nosso povo possa, e nós possamos, aprender a amar-nos novamente", diz ela.

Para Sanimuinaq, este renascimento cultural é um ato de recuperação da identidade inuíte.

"Os inuítes não têm sido ouvidos. Temos estado tão isolados durante centenas de anos", diz ela. "Temos de nos libertar e tomar a palavra. Assumir a liderança por nós próprios. É por isso que sinto esperança".