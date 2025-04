PUBLICIDADE

O Irão confirmou que a próxima ronda de negociações nucleares com os Estados Unidos, a realizar este fim de semana, terá lugar em Roma, após uma confusão anterior sobre o local das negociações.

Inicialmente, as autoridades identificaram Roma como anfitriã das negociações, mas o Irão insistiu, na terça-feira, que as negociações regressariam a Omã.

Segundo um anúncio da televisão estatal iraniana, Omã será novamente o mediador das negociações no sábado, mas em Roma. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã serviu de interlocutor entre as duas partes nas conversações do passado fim de semana na capital, Mascate.

Os riscos das negociações não poderiam ser maiores para as duas nações que se aproximam de meio século de inimizade.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou repetidamente desencadear ataques aéreos contra o programa nuclear iraniano se não for alcançado um acordo.

As autoridades iranianas têm vindo a alertar cada vez mais para a possibilidade de desenvolverem uma arma nuclear com as suas reservas de urânio enriquecido a níveis próximos do grau de armamento.

Um trabalhador anda de bicicleta em frente ao edifício do reator da central nuclear de Bushehr, nos arredores da cidade de Bushehr, no sul do país, a 26 de outubro de 2010 AP Photo

Demissão do vice-presidente iraniano

O anúncio de quarta-feira foi feito no momento em que o presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, aprovou formalmente a demissão de um dos seus vice-presidentes, que foi o principal negociador de Teerão no acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.

Mohammad Javad Zarif foi um dos principais apoiantes de Pezeshkian na sua eleição, no ano passado, mas atraiu críticas dos radicais da teocracia xiita, que há muito alegam que Zarif cedeu demasiado nas negociações.

"Pezeshkian sublinhou que, devido a determinadas questões, a sua administração já não pode beneficiar dos valiosos conhecimentos e experiência de Zarif", refere um comunicado da Presidência.

Num decreto, o presidente nomeou Mohsen Ismaili, 59 anos, como novo vice-presidente para os assuntos estratégicos. No sistema político iraniano, o presidente tem vários vice-presidentes. Ismaili é conhecido como um político moderado e um perito jurídico.

O chefe da Agência das Nações Unidas para a Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, chegou a Teerão para reuniões com Pezeshkian e outros, que provavelmente terão lugar na quinta-feira, uma vez que nas suas visitas anteriores os compromissos tiveram lugar na manhã seguinte à sua chegada.

Desde o colapso do acordo nuclear histórico em 2018, com a retirada unilateral dos EUA do acordo por Trump, o Irão abandonou todos os limites ao seu programa e enriquece urânio até 60% de pureza - perto dos níveis de 90% para armas.

O Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA) foi assinado em 2015 e prevê que o Irão concorde em limitar as suas actividades nucleares em troca de um alívio das sanções internacionais.

Steve Witkoff quer um "acordo Trump"

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, advertiu os EUA para que não tomem posições contraditórias nas conversações.

"O enriquecimento é uma questão real e aceite e estamos prontos para construir confiança sobre possíveis preocupações", disse Araghchi, mas acrescentou que perder o direito de enriquecer "não é negociável".

O aviso de Araghchi refere-se provavelmente aos comentários do enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que esta semana sugeriu inicialmente que um acordo poderia levar o Irão a voltar ao enriquecimento de urânio a 3,67%, semelhante ao nível de 2015, quando o acordo foi alcançado pela administração Obama.

Witkoff disse depois que "um acordo com o Irão só será concluído se for um acordo Trump".

"O Irão deve parar e eliminar o seu programa de enriquecimento nuclear e de armamento", escreveu ele na plataforma de mídia social X.

"É imperativo para o mundo que criemos um acordo duro e justo que perdure, e foi isso que o presidente Trump me pediu para fazer."