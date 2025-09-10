Pacto Ecológico Europeu e indústria automóvel – luta até à morte?

Desde o seu início, o Pacto Ecológico Europeu teve uma receção mista por parte da indústria automóvel europeia, que enfrenta mudanças obrigatórias para reduzir as emissões de CO2, eliminando gradualmente os carros com motores de combustão interna (ICE) até 2035, investindo em eletrificação e assumindo a responsabilidade financeira pelos veículos no fim da sua vida útil.

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As negociações iminentes sobre o objetivo climático de 2040, propondo uma redução de 90% nas emissões, estão a pressionar o setor a aumentar a produção de veículos elétricos, em meio à incerteza dos compradores.

Com uma tradição centenária de produção de veículos com motores ICE, o setor automóvel da UE tem estado numa situação delicada, tentando adaptar-se à transição verde — priorizando a produção de veículos limpos e garantindo o uso sustentável das peças e materiais dos automóveis — enquanto luta para manter-se à frente da concorrência global, com potências como a Alemanha já a sentir a pressão.

Emissões de CO2

No que diz respeito às emissões, regras controversas em Bruxelas e nas capitais prevêem atualmente uma meta de redução de CO2 de 55% até 2030 e 100% até 2035, em comparação com 2021.

O eurodeputado Jens Gieseke (Alemanha/PPE), que integra as comissões do ambiente e da indústria do Parlamento Europeu, defende a oposição do Partido Popular Europeu (PPE) à proibição total dos motores de combustão interna proposta pela Comissão.

«Propusemos abrir a legislação, reconhecendo o papel dos combustíveis neutros em CO2, abrindo caminho para que os motores de combustão interna descarbonizados se tornem parte do futuro mix tecnológico», disse Gieseke à Euronews. «Dessa forma, teria sido possível uma concorrência justa, aberta e baseada no mercado entre diferentes tecnologias de propulsão.»

O legislador alemão afirmou que é o mercado, e não o legislador, que deve decidir qual a tecnologia mais rentável e mais adequada para a redução das emissões.

Gieseke é apoiado pelo seu colega Peter Liese, porta-voz do PPE para a política ambiental, que defendeu a «abertura tecnológica» pouco depois das eleições europeias de junho de 2024, nas quais os Verdes perderam grande influência no Parlamento.

Entrevistado pela Euronews na época, Liese confirmou o desejo do PPE de alterar partes do Pacto Ecológico, particularmente a lei sobre a redução das emissões de CO2 dos automóveis, alegando que os fabricantes europeus de automóveis não estavam prontos para cumprir limites mais rigorosos para as emissões de carbono dos tubos de escape até 2025.

Eletrificar ou morrer?

Após a emergência da China como um dos principais exportadores globais, o mercado europeu de veículos elétricos a bateria foi inundado por marcas como a BYD, enquanto os fabricantes nacionais demoraram a adotar estes veículos.

Atrasos e interrupções em projetos emblemáticos de baterias, como a falência da fábrica sueca de baterias Northvolt no início deste ano, lançaram dúvidas sobre a capacidade da Europa de construir uma cadeia de valor competitiva e autóctone.

De acordo com o Instituto Fraunhofer, as vendas recentes de veículos elétricos na UE ficaram aquém das expectativas anteriores, estimando-se um ligeiro declínio não só no mercado geral de veículos (-4 %), mas também nos modelos elétricos a bateria (-6 %) e híbridos plug-in (-5%) de 2023 a 2024.

Em junho de 2025, as marcas chinesas de veículos elétricos alcançaram a sua maior quota de mercado de sempre na Europa, com 5,4%, segundo um relatório da empresa de pesquisa de mercado Jato Dynamics, mantendo um forte desempenho em julho de 2025, alcançando 5,1%.

Embora as tarifas da UE sobre carros chineses possam dar algum espaço para os fabricantes europeus competirem, isso não é suficiente segundo representantes da indústria, que culpam a falta de infraestrutura suficiente, como pontos de carregamento, por afastar os consumidores da compra de veículos elétricos.

O deputado Gieseke lamentou como “catastrófica” a perda de 51.000 empregos no setor automóvel alemão num ano devido à transição para a eletrificação: “Isso representa quase 7% do total de empregos na indústria automóvel alemã. E mostra claramente que focar na eletrificação total é a abordagem errada.”

“Uma revisão dos padrões de desempenho de CO2 é profundamente necessária,” afirmou Gieseke.

O principal grupo de lobby da indústria automóvel, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), expressou repetidamente apreensão sobre a falta de condições cruciais que o setor enfrenta para alcançar o aumento necessário na produção e adoção de veículos de zero emissões.

Estas incluem “infraestrutura de carregamento e de reabastecimento de hidrogénio, bem como um ambiente de fabricação competitivo, energia verde acessível, incentivos de compra e fiscais, e um fornecimento seguro de matérias-primas, hidrogénio e baterias,” afirmou a direção do grupo.

Embora a ACEA mantenha o seu compromisso com os objetivos do Pacto Ecológico e a mobilidade verde, destacando os centenas de modelos elétricos lançados e os milhões investidos, apela a um “caminho pragmático para a frente” em linha com o cenário industrial, económico e geopolítico.

“Isso significa recalibrar metas, criar as condições certas, como infraestrutura e energia acessível,” disse um porta-voz da ACEA à Euronews. “Também significa garantir consistência e simplificação na legislação. Para que o Pacto Ecológico seja bem-sucedido, precisamos de regras que sejam coerentes, simplificadas e alinhadas em toda a Europa, em vez de fragmentadas ou em constante mudança.”

Ecos da Alemanha

Uma visão semelhante ecoou da Alemanha após as eleições de fevereiro que substituíram o socialista Olaf Scholz pelo conservador Friedrich Merz.

Com o novo chanceler, a direção da Alemanha mudou para um possível foco mais estreito nas políticas climáticas, com a ascensão do partido conservador CDU/CSU a sugerir uma tendência para a desregulamentação dos negócios e cortes de impostos e um ritmo mais lento para a transição energética.

Defendendo o poderoso setor automóvel da UE, o chanceler Merz alertou o executivo da UE em julho contra regulamentações potencialmente rigorosas de CO2 para veículos de empresa. Merz enfatizou que a indústria automóvel é um dos setores centrais da Europa: “Não podemos permitir que seja destruída ao focarmo-nos exclusivamente em tecnologias específicas.”

No ano passado, a Itália apresentou uma proposta conjunta apoiada pela Áustria, Bulgária, Chéquia, Polónia, Roménia e Eslováquia, pedindo uma revisão antecipada das normas de emissões de CO2. Mas a lei foi selada pelos colegisladores — Conselho e Parlamento — em 17 de junho.

Será que a reunião de sexta-feira entre os CEOs da indústria automóvel e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, oferecerá uma oportunidade para o executivo da UE proporcionar flexibilidade nas regras que exigem o fim dos veículos a diesel e gasolina dentro dos próximos dez anos?

Profissionais de saúde de toda a Europa escreveram uma carta a Wopke Hoekstra, Comissário Europeu para o Clima, Crescimento Zero e Limpo, na segunda-feira, alertando para o perigo de reverter a proibição dos carros a diesel e gasolina.

Os signatários notaram os riscos para a saúde humana do dióxido de nitrogénio (NO2) e das partículas finas (PM2.5) resultantes da queima de combustíveis fósseis no transporte rodoviário.

“Esta meta [proibição dos ICEs em 2035] não é apenas vital para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa — é essencial para reduzir poluentes atmosféricos tóxicos e proteger a saúde pública,” dizia a declaração. “Atrasar ou enfraquecer este objetivo colocaria vidas em risco, prolongaria a dependência da Europa dos combustíveis fósseis e minaria o nosso direito coletivo a um ar limpo.”

A luta entre o setor automóvel e aqueles que lobbying para manter as metas intactas está definida para definir os próximos meses.

O Pacto Ecológico e os Automóveis - um guia