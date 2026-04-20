Soldados das forças armadas da Alemanha desenvolvem os seus próprios drones

Durante o exercício multinacional de grande escala "Grand Quadriga 2026", realizado no mês passado em Seedorf, na Baixa Saxónia, na Alemanha, a 270.ª Companhia de Pioneiros Aerotransportados e o 31.º Regimento de Paraquedistas não se limitaram a treinar operações de utilização de drones – eles próprios também os construíram.

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Em vez dos clássicos exercícios de tiro, recorreram a drones de reconhecimento, transmissão de dados em tempo real e drones FPV, com os quais se pretendia identificar alvos e combatê-los em segundos. Por drone FPV entende-se um objeto voador não tripulado que um piloto controla através de uma câmara montada no drone.

Os soldados construíram, testaram e aperfeiçoaram parcialmente por conta própria os pequenos objetos voadores não tripulados, em colaboração com o Cyber Innovation Hub da Bundeswehr (CIHBw), as Forças Armadas da Alemanha, no âmbito do programa "Spark Cells". O seu objetivo: poder adaptá-los e repará-los de forma independente em caso de emergência. A Bundeswehr designa como "Spark Cells" pequenas unidades de inovação descentralizadas, que foram impulsionadas pelo CIHBw.

O CIHBw foi fundado em 2017 e, três anos mais tarde, estabelecido como unidade de inovação das Forças Armadas. O objetivo é introduzir novas tecnologias mais rapidamente nas tropas. Para tal, o referido hub colabora com soldados, startups e empresas e testa soluções no terreno. Em vez de longos processos de desenvolvimento, são criados protótipos e testados numa fase inicial nas tropas. Em termos organizacionais, está subordinado ao Ministério Federal da Defesa.

Um soldado durante o exercício Grand Quadriga 2026 CIHBw

Os dados como novas munições

A guerra moderna está a tornar-se cada vez mais digital e não tripulada. As experiências das guerras na Ucrânia ou contra o Irão demonstraram a importância dos drones para as forças armadas modernas. Ainda recentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou que as forças armadas ucranianas tinham, pela primeira vez, tomado uma posição russa exclusivamente com sistemas não tripulados. Segundo o presidente, em causa estavam drones e robôs terrestres.

Em resposta à Euronews, um porta-voz do CIHBw salientou também que os drones já não são um complemento, mas sim um "elemento determinante da estrutura da guerra moderna", uma vez que alteram simultaneamente o reconhecimento, o impacto e os ciclos de decisão. "Quem controla o espaço aéreo em pequena escala ganha, em grande escala, em velocidade, transparência e precisão."

Segundo referiu ainda, a guerra moderna é "impulsionada pela tecnologia, baseada em dados e, acima de tudo, mais rápida". Também o inspetor do Exército, o tenente-general Christian Freuding, afirmou em entrevista à Euronews que os dados se tornaram um recurso central – "quase como 'munições'".

"Quem vê mais e, acima de tudo, consegue processar informações de forma mais rápida e estruturada, elaborando assim um quadro da situação mais preciso, pode decidir e agir mais rapidamente. Em suma: é esse que ganha", afirmou Freuding.

No entanto, esta mudança não afeta apenas as estruturas das Forças Armadas alemãs, mas também os soldados. Para eles, hoje em dia já não se trata apenas de operar sistemas – têm também de os compreender, questioná-los criticamente e, se necessário, aperfeiçoá-los.

"A compreensão tecnológica, a capacidade de improvisação e o pensamento em rede são tão decisivos quanto as competências clássicas", afirma o porta-voz do CIHBw. O soldado moderno não é, portanto, apenas um utilizador, mas também um co-desenvolvedor e um decisor.

Um soldado durante o exercício Grand Quadriga 2026 CIHBw

"O futuro não espera por autorizações"

Foi precisamente isso que se treinou durante o exercício em Seedorf: a 270.ª Companhia de Pioneiros Aerotransportados e o 31.º Regimento de Paraquedistas treinaram não só a utilização, mas também a construção de drones. Com base na compreensão dos componentes individuais, os soldados desenvolveram os seus próprios drones FPV, construíram protótipos, testaram-nos no simulador e em condições reais e melhoraram-nos continuamente.

De acordo com o CIHBw, foram utilizados impressoras 3D e componentes eletrónicos neste processo.

"Além disso, está a emergir uma mentalidade completamente diferente: afastando-se do mero utilizador e em direção a um desenvolvedor ativo. Este é um fator decisivo para uma força armada adaptável e resiliente". De acordo com o porta-voz, a razão pela qual os soldados estão a construir os seus próprios drones é porque "o futuro não espera por autorizações".

"Quando existe um problema concreto em missão, o caminho mais rápido para a solução é muitas vezes o mais direto. Os soldados conhecem melhor as suas necessidades. Quando lhes é dada a capacidade de desenvolver e testar por si próprios, ganha-se em rapidez e relevância", disse o porta-voz à Euronews.

Para além da autonomia operacional, pretende-se também reduzir as dependências. Embora possa, em parte, parecer o contrário, o objetivo não é substituir a indústria, mas sim complementá-la. Trata-se, em vez disso, de "modelos híbridos" para o futuro, nos quais os sistemas adquiridos a nível central seriam complementados por adaptações e desenvolvimentos descentralizados levados a cabo pelas próprias tropas, explicou o porta-voz do CIHBw.

Um soldado durante o exercício Grand Quadriga 2026 CIHBw

Segundo o porta-voz, a questão já não é tanto se os soldados desenvolvem as suas próprias soluções, mas sim como isso pode ser organizado. O Cyber Innovation Hub das Forças Armadas alemãs funciona, neste contexto, como interface entre as tropas, a tecnologia e as startups.

As chamadas "Spark Cells" devem demonstrar que as ideias também podem vir das próprias tropas – e não apenas de cima. Ao mesmo tempo, os desenvolvimentos próprios devem continuar a ser integrados nos processos de aquisição existentes. As unidades servem para identificar precocemente as necessidades, testar soluções e divulgar abordagens que funcionam. Existem limites nos casos em que os sistemas são particularmente sensíveis ou complexos.