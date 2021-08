Plataforma europeia liga projetos de investigação e investidores

Uma plataforma online facilita a captação de investimento para os projetos de investigação e inovação apoiados pela União Europeia.

A empresa irlandesa RedZinc é especialista em telemedicina. Desenvolveu um software e câmaras vestíveis inteligentes para realizar consultas à distância e em tempo real. Durante a pandemia, a tecnologia desenvolvida pela empresa irlandesa foi uma grande ajuda. Permitiu melhorar o diagnóstico e os tratamentos realizados à distância.

Para o presidente da RedZinc, a pandemia acabou por ter um efeito positivo no desenvolvimento da empresa. "Começámos com tecnologias vestíveis para paramédicos e médicos em unidades móveis. A nossa oferta passou a incluir dispositivos para as salas de reanimação e para as situações de isolamento em caso de Covid-19. O fundamental é aceder ao tratamento certo, no sítio certo, na hora certa, para benefício do paciente”, disse à euronews Donal Morris, presidente e fundador da RedZinc.

Martin Curley, Diretor de Transformação e Inovação Digital do Sistema de Saúde irlandês euronews

Telemedicina em tempo real

Responsáveis do serviço de saúde da Irlanda afirmam que a tecnologia está a revolucionar o atendimento dos doentes.

“Esta tecnologia permite que o sistema de saúde esteja mais perto do doente no momento em que é necessário. Um paramédico pode iniciar uma videochamada com um urgentista, em tempo real. Os dois juntos podem observar o paciente e decidir o que deve ser feito imediatamente”, afirmou à euronews Martin Curley, diretor do departamento de Transformação e Inovação Digital do Health Service Executive.

A plataforma Horizon Results

A RedZinc recebeu dois milhões de euros do programa Horizonte 2020 da União Europeia e, recentemente, graças à plataforma online Horizon Results, pôde entrar em contacto com investidores privados para obter fundos.

“A plataforma tem sido muito benéfica para o nosso negócio. Em primeiro lugar, permitiu-nos estabelecer contactos com investidores em toda a Europa. Mas, mais importante, permitiu preparar o nosso negócio para captar investimento. E agora estamos a usar a Plataforma de Crowdfunding Spark para ajudar a expandir o nosso negócio”, explicou o presidente da RedZinc.

A plataforma Horizon Results promove a investigação e a inovação financiadas pela União Europeia. O objetivo é estabelecer uma ponte entre as startups inovadoras na Europa e os investidores privados que procuram novas oportunidades de negócio.

"O próximo passo para o nosso negócio é aumentar a escala. Há centenas de hospitais-escola em toda a Europa que interromperam a educação médica devido ao coronavírus. O nosso objetivo é ajudar a resolver esse problema”, contou Donal Morris.

“A plataforma Horizon Results é ótima porque fornece-me uma espécie de balcão único que abrange uma vasta gama de oportunidades e, em seguida, permite filtrá-las. Além disso, tem uma abrangência pan-europeia algo a que normalmente não tenho acesso”, afirmou à euronews Cyril Demaria, Gestor de um Fundo de Capital de Risco e professor da escola de gestão EDHEC.

“É uma tecnologia poderosa, perspicaz e única. Permite ver que a Europa está na vanguarda da inovação. As coisas estão a acontecer e podemos ter uma visão detalhada do que se está a passar ao nível da tecnologia europeia", acrescentou Cyril Demaria.